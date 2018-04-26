В юбилей входим уверенно!

По величине ВРП на душу населения наша область занимаем 14-е место в России, по темпам социально-экономического развития — десятое. В прошлом году рост наблюдался по всем индикаторам развития экономики. Об этом сегодня сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2017 году.

— Я глубоко убеждена, что эффективная работа исполнительных органов государственной власти, направленная на обеспечение условий для экономического роста, социальной стабильности, повышения качества жизни северян, невозможна без опоры на реально работающие законы. И залогом такой качественной нормативной базы я считаю наше тесное конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом. Правительство Мурманской области и областная дума не только полноправные партнеры, но и во многом единомышленники. Мы одна команда, которая намерена добиваться решения самых острых вопросов в интересах развития нашего края. Мы говорим именно о развитии, потому что для этого созданы базовые условия. Сегодня Мурманская область чувствует себя достаточно уверенно, чтобы обеспечить движение в позитивном русле, — подчеркнула Марина Ковтун.

Промышленное производства, продолжила экономическую тему губернатор, выросло почти на 11 процентов. Инвестиции в основной капитал и строительство — в 1,3 раза. По этому показателю наш регион поднялся на шестое место в стране. Объем инвестиций превысил 110 миллиардов рублей. Только в прошлом году господдержку получили семь крупных инвесторов.

Компания «НОВАТЭК-Мурманск» создает на западном берегу Кольского залива верфь для строительства заводов по сжижению газа. Ввод первой очереди ожидается летом-осенью 2019 года. Полномасштабный запуск верфи — годом позже. Дан старт строительству угольного терминала, рассчитанного на годовой грузооборот в 18 миллионов тонн. Нефтяная компания «Роснефть» разработала бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по созданию на базе 82-го судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовых проектов. В целом регион становится опорой для освоения Арктической зоны России и крупнейшим логистическим центром Севера страны.

Говоря о развитии экономики, отметила губернатор, областная власть помнит о его главной цели — повышении качества жизни наших граждан. И здесь регион выглядит весьма достойно. По уровню заработной платы мы занимаем одиннадцатое место в России. Средняя зарплата северян по итогам 2017 года превысила 51 тысячу рублей.

Значительные успехи имеются в медицине. Так, в прошлом году проведено порядка 1700 плановых и неотложных телемедицинских консультаций для жителей отдаленных районов края. Объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи превысил уровень 2016 года на 4 процента. В 2017 году такую помощь получили 6830 жителей области. Обеспеченность ею у нас — одна из самых высоких в России. Свыше 340 тысяч пациентов воспользовались электронной записью на прием к врачу.

Есть достижения и в сферах культуры, спорта. И об этом также доложила депутатам Марина Ковтун.

Не остались без внимания в отчете главы региона и вопросы социальной поддержки населения. Общий объем средств, направленных на эти цели, составил почти 8 миллиардов рублей. Причем 84 процента из них — средства областного бюджета.

Повысилась доступность объектов социальной сферы для инвалидов. Если в 2016 году им были доступны 44,6 процента таких объектов, то по итогам прошлого года — уже более 52 процентов. В нашем крае полностью ликвидирована очередь для пожилых граждан и инвалидов на получение социальных услуг в домах-интернатах общего типа и на дому.

Затронула глава региона в своем отчете и темы жилищно-коммунальных услуг, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения.

Отчет губернатора продлился почти полтора часа. Затем Марина Ковтун ответила на вопросы депутатов. Народных избранников интересовали перспективы развития Мурманского транспортного узла, рост налоговых поступлений в бюджет региона в связи с увеличением объемов перевалки нефти в порту, укрепление материально-технической базы здравоохранения и планы расселения граждан из аварийного жилья.