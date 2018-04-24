Причал подкачал…

Одной из резонансных тем последней недели в регионе стала ситуация с жителями Островной, которые не могли попасть домой из-за повреждения причала в ЗАТО. Плавучий причал, у которого швартуется теплоход «Клавдия Еланская», был поврежден штормом.

Связь с большой землей прервалась. И 59 пассажиров шесть дней вынуждены были провести на борту. Текущее положение дел в Островном правительство области рассмотрело на оперативном совещании. Его провела вчера губернатор Марина Ковтун.

— Мы пристально следили за ситуацией и делали все, что в наших силах, чтобы эта она разрешилась, — подчеркнула глава региона.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, над устранением возникших проблем слаженно работали и пароходство, и службы Северного флота. Людей разместили на борту судна. Причал в Островном осмотрели. Были оценены перспективы его ремонта в кратчайшие сроки для обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров.

17 апреля «Клавдия Еланская» вышла из Мурманска в Островной. 18 числа теплоход встал на рейд и через день, когда нормализовалась погода, благополучно доставил пассажиров в ЗАТО. В тот же день судно ушло обратно в Мурманск. Затем был совершен еще один рейс — с пассажирами и грузами. В ЗАТО доставили 35 тонн различных грузов, в том числе продовольствие.

— Сейчас обслуживание пассажиров ведется в соответствии с утвержденным расписанием, — подчеркнул Дмитрий Соснин.

Как сообщила по видеоконференцсвязи первый заместитель главы администрации ЗАТО Островной Елена Третьяк, проблем с продуктами в Островном нет, в воскресенье теплоход разгрузился. Обратным рейсом ушла из ЗАТО почта. Основной проблемой, по ее словам, для жителей была неизвестность в связи с повреждением причала. А так, задержка теплохода на неделю на настроение горожан не влияет. По погодным условиям подобное происходило не раз и не два.

Сейчас, как добавил Дмитрий Соснин, специалисты Северного флота приступили к восстановлению причала в полном объеме. Хотя и в нынешнем его состоянии посадка и высадка пассажиров полностью безопасна. Таким образом, последствия ситуации удалось минимизировать. И все же Марина Ковтун попросила министра держать ситуацию с ремонтом причала под контролем.