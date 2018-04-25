Комфорт vs. чистота.

О необходимости бережного отношения к природе в последнее время не говорит только ленивый. Экологически чистые, так называемые зеленые технологии все больше входят в нашу жизнь. Да вот беда: ни бытовая техника, ни одежда, ни любые другие товары по-прежнему не растут на деревьях.

Ни один электромобиль не поедет без аккумулятора. А для его производства нужен никель, который, кстати, добывается у нас, на Севере. И ветрогенераторы не будут работать без узлов, требующих все тех же цветных металлов и стали. Так что развитие горнодобывающей промышленности жизненно необходимо.

Где найти баланс между необходимостью сохранить природу и потребностью в сырье, обсуждают участники проходящего в Мурманске российско-финского семинара «Арктическое сотрудничество — окружающая среда и устойчивое развитие».

Его организаторами выступают Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и его Мурманское отделение. Цель мероприятия — расширение диалога по вопросам охраны и сохранения окружающей среды приарктической зоны, а также развитие коммерческих связей между предприятиями стран-соседок. В семинаре принимают участие представители разных министерств и ведомств Финляндии и Мурманской области, а также эксперты и представители деловых кругов.

— В последнее время международная обстановка усложнилась. Но несмотря на это нам удается развивать и дальше все наши проекты, реализуемые в рамках Арктического совета, — сказала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. — Сегодня в качестве темы для обсуждения мы выбрали охрану окружающей среды, то, как использовать потенциал Арктики, не навредив ее хрупкой природе. Но понятно, что при этом надо учитывать и социальные вопросы. Мы открыты для дискуссии и сотрудничества.

— Перечень наших зарубежных партнеров весьма представителен. Но наиболее тесно мы взаимодействуем с нашими северным соседями. И Финляндия — наш давний партнер, — подтвердил готовность к сотрудничеству российской стороны первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Мурманская область, напомнил он, по итогам прошлого года вошла в число десяти регионов России, добившихся наилучших показателей роста инвестиций. Более 3,5 миллиарда рублей было затрачено на проекты в сфере экологии. В основном речь идет о внебюджетных источниках, проще говоря, вложениях крупнейших предприятий.

Участники форума обсудили новые измерения политики в Арктике и на Севере, экологическую устойчивость региона, а также значение исследований в сфере экологии.

— Есть проблемы и есть возможности, и они взаимосвязаны. Причем как на национальном, так и на глобальном уровнях, — отметил генеральный секретарь совещательной комиссии Финляндии по вопросам Арктики, посол МИД Финляндии по вопросам политики на Севере Харри Мяки-Рейникка. — За счет потепления климата, которое связывают с воздействием на природу человеке, в частности, с выбросами сажистых частиц, лед в Арктике тает. Но это открывает новые возможности для судоходства по трассе Северного морского пути. А через 20-30 лет, возможно, суда будут ходить в Азию прямо через Северный полюс. Но тут возникает вопрос: а как это скажется на рыболовстве? Пока это не ясно. Да, важно устойчивое экономическое развитие региона. Нужны инфраструктурные проекты, должна вестись борьба с бедностью, решаться другие вопросы. Но все эти действия должны согласовываться с решением экологических проблем.

И на Кольском полуострове они решаются. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, за последнее время выбросы в атмосферу двуокиси углерода нашими промышленными предприятиями сократились вдвое. Снижаются и выбросы других вредных веществ. К 2020 году они должны сократиться еще 4 процента. К этому же сроку на 7 процентов должны уменьшиться и сбросы загрязненных стоков.

— В этом году исполняется 25 лет Баренц-сотрудничеству, — напомнил в своем выступлении глава международного Баренцева секретариата Томас Халлберг. — И экологические горячие точки региона — один из совместно реализуемых проектов.

В 2003 году, уточнил господин Халлберг, были определены 42 такие точки — основные источники загрязнения: металлургические и целлюлозно-бумажные комбинаты, свалки, источники токсичных сбросов и так далее. Сегодня их осталось 30. За счет модернизации и отказа от вредных производств из списка, в частности, были исключены Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, цементный завод в Воркуте и ряд других предприятий.

Но и три десятка проблемных мест — вещь серьезная. И все они, как выходило из карты, представленной на слайде докладчика, находятся на территории России.

Внимание участников форума на то, что проблемы в сфере экологии есть у наших стран-соседок, обратил заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научно-инновационной деятельности Владимир Маслобоев. В частности, он напомнил о медном рудники Нуссир, который находится в районе норвежского Хаммерфеста на берегу Баренцева моря. Предполагается, что миллионы тонн отработанной породы будут сбрасывать в акваторию фьордов. И норвежская общественность активно против этого протестует. В общем, экология — дело общее.

Но сотрудничество нужно и в других сферах. В производстве, например. О перспективах развития экономики и промышленном потенциале нашего края рассказала заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова.

Рост промышленного производства в регионе за 2017 год, напомнила она, составил 10,9 процента. И это значительно выше средних показателей по России. Основной вклад в промышленный подъем внесли наши металлургические производства, где рост составил 17 процентов.

Инвестиции возросли в регионе почти на треть. Инвестор, вкладывающий более 100 миллионов рублей, может рассчитывать на получение региональных налоговых льгот. В общем, потенциал для сотрудничества имеется.

Семинар продолжается. Сегодня финские и российские представители горнодобывающего сектора обсудят интеллектуальные и высокотехнологичные решения для устойчивого развития своих производств в Арктике.

Анне Ламмила.

Харри Мяки-Рейникка.

Томас Халлберг.