Догнать и обогнать Катар!

При советской власти максимум грузопотока по трассе Севморпути пришелся на 1987-1988 годы и составил около 6,8 миллиона тонн. Тогда бурное развитие атомного ледокольного флота, обеспечивающего проводки судов в арктических широтах, шло в основном в интересах Норильского промышленного района.

В девяностые и нулевые годы грузопоток обвалился до 1,2 миллиона тонн. Прежнего, советского тоннажа удалось достичь спустя почти два десятка лет, в недавнем 2016-м. В прошлом году было перевезено уже 10 миллионов тонн, в этом ожидается 15-17 миллионов. Прогнозы и того интереснее: к 2020-му году — порядка 35 миллионов, к 2030-му — не менее 60 миллионов тонн.

— Сейчас перспективы развития Севморпути связаны с крупнейшими углеводородными проектами. В основном речь идет об Обской губе — это и газ, и стабильный газовый конденсат, и нефть, — напомнил первый заместитель генерального директора — главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка членам общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области.

Его доклад на очередном заседании был посвящен грузовой базе Арктики, направлениям и структуре грузопотоков, а также развитию атомного ледокольного флота для обеспечения масштабных арктических проектов.

Комплексный план развития производства сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал предусматривает финансирование в объеме 27 миллиардов долларов. Прошлым летом на максимуме на стройке одновременно работали 32 тысячи человек. А масштабы строительства просто уникальны. Скажем, только объем доставленных грузов составил 14 миллионов тонн.

Таким образом, за три года на Ямале создан порт, по мощности сравнимый Мурманским. Сухопутная часть грузооборота последнего, напомним, составляет 17-18 миллионов тонн.

Причем грузы, которые доставляют на Ямал, весьма непростые. Для сравнения Мустафа Кашка привел Крымский мост. Тоже, скажем мягко, немаленький проект. В прессе бурно обсуждалась установка на нем двух конструкций весом 6 тысяч тонн каждая. Так вот, на Ямал за прошлый год доставили 150 блоков массой от 3,5 тысячи до 7 тысяч тонн! Для этого были построены специальные суда.

Проект Ямал-СПГ запущен. Первая отгрузка газа произошла 8 декабря прошлого года. В настоящее время вывезено более 1,2 миллиона тонн. Вторая очередь должна вступить в строй до конца текущего года, третья — в первом квартал 2019-го. После выхода на полную мощность общий объем производства природного газа достигнет 16,5 миллиона тонн. Для его вывоза уже построены пять и строится еще десять танкеров-газовозов. Стоимость каждого — порядка 300 миллионов долларов. К сожалению, строятся эти суда в Корее, а не в России. Что касается Атомфлота, то в рамках ямальского проекта у него подписаны три контракта по ледокольному обеспечению и обеспечению работы в порту.

В более отдаленной перспективе, при реализации всех арктических проектов, объемы производства здесь СПГ должны достигнуть 93,5 миллиона тонн. Катар сейчас производит 80 миллионов тонн. Это для сравнения.

По прогнозам объемы производства СПГ в мире будут быстро нарастать. На рубеже 2040-2045 годов его доля в мировой торговле газом должна составить не менее 50 процентов. Активным игроком на рынке газа выступают США, которые сейчас стремительно наращивают добычу, из импортера превратившись в экспортера этого сырья.

Сейчас 30 процентов мирового сжиженного газа потребляет Япония, по 10 процентов — Индия и Китай. И эти рынки растут. Что касается Европы, то здесь наблюдается даже некоторое снижение потребления за счет изменения структуры экономики. Так что акцент в поставках необходимо делать именно на Азию. И СПГ из Арктики надо будет вывозить в тихоокеанский регион. В настоящее время основная торговля идет через бельгийский углеводородный хаб Зебрюгге. Но трасса Севморпути дает экономию времени. Суточная аренда современного танкера-газовоза составляет около 120 тысяч долларов. Так что, с учетом того, что себестоимость добычи в приполярных широтах и в Персидском заливе почти одинаковая, выигрыш на транспортном плече представляется весьма важным.

Для обеспечения перевозок в приполярных районах важно поддерживать необходимый флот атомных ледоколов. Сейчас в эксплуатации находятся четыре.

— Строятся три универсальных атомных ледокола (УАЛ). Идет обоснование строительства четвертого и пятого. По «Арктике» готовность сейчас под шестьдесят процентов. Безусловно, есть проблемы при строительстве, но они преодолеваются. И на основе этого проекта отрабатывается много новых технологий. Скажем, фактически заново воссоздано производство паровых турбин, — сообщил Мустафа Кашка.

Заканчивается разработка технического проекта атомного ледокола «Лидер», который будет в два раза мощнее строящихся УАЛ и сможет преодолевать лед толщиной более четырех метров.

Секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин (на борту атомного ледокола «Ленин»)