В бюджет поступило 78,6 млрд рублей.

Региональное управление ФНС подвело итоги работы за 2017 год. В консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области поступило 78,6 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет перечислено 23 процента, в областной — 60 процентов, в бюджеты муниципальных образований региона — 17 процентов. Таким образом, на территории Кольского края осталось 77 процентов собранных налогов, что превышает показатели предыдущего года.

Доходная часть консолидированного бюджета сформирована в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 37 процентов или 29,4 миллиарда рублей, налога на прибыль организаций — 35 процентов (27,2 миллиарда), налога на добавленную стоимость — 13 процентов (10 миллиардов), налогов на имущество — 8 процентов (6 миллиардов).

С 2017 года налоговым органам переданы функции по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование. Во все фонды за минувший год удалось собрать почти 38 миллиардов рублей.

Благодаря применению риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности налоговых органов число выездных проверок сокращено на 38 процентов в сравнении с 2016 годом. При этом уровень их результативности составил 100 процентов.

Налоговыми органами Кольского края продолжена работа по реализации функций уполномоченного органа по обеспечению процедур банкротства. На начало текущего года в таких процедурах находятся 396 должников с реестровой суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией 3,3 миллиарда рублей. По делам о несостоятельности (банкротстве) в бюджетную систему поступило 565 миллионов рублей, что в 1,4 раза больше, чем за 2016 год.

В отчетный период судами различных инстанций в пользу налоговых органов региона вынесено 123 судебных акта (62 процента от общего количества вынесенных решений) на общую сумму 787 миллионов рублей. При этом эффективным способом решения спорных ситуаций остается досудебное урегулирование налоговых споров. Об этом свидетельствует снижение на 9,8 процента количества решений судов первой инстанции, вынесенных по спорам, прошедшим досудебное урегулирование.

По итогам декларационной кампании 2017 года (по доходам за 2016 год) общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, составила 220 миллионов рублей, что на 38 миллионов больше, чем по декларациям за 2015 год. Увеличилось и число граждан, заявивших общую сумму дохода от 100 миллионов рублей и выше. Один северянин задекларировал доход от 10 миллиардов рублей. Всего о доходах физических лиц отчитались почти 50 тысяч жителей Кольского края. Социальные и имущественные вычеты заявили 39 тысяч граждан на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Продолжена работа налоговых органов по легализации «теневой» заработной платы. В 2017 году проведено 140 заседаний комиссий разных уровней с участием налоговых органов области, на которых заслушаны 550 работодателей. В результате принятых мер в бюджет дополнительно поступило 8 миллионов рублей налога на доходы физических лиц и 21,8 миллиона рублей страховых взносов.

В конце 2017 года на сайте nalog.ru в тестовом режиме начал функционировать обновленный «Личный кабинет» для физических лиц. Главная задача модернизации одного из самых популярных сервисов Федеральной налоговой службы — повышение удобства его использования и адаптация под мобильные устройства. В новом дизайне «Личного кабинета» предусмотрена возможность оплаты всех налогов, задолженности и пени в «два клика».

Линейка «Личных кабинетов» доступна всем категориям налогоплательщиков — физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. В настоящее время доступ к сервисам получили 94 тысячи физических лиц (за 2017 год зарегистрировано более 15 тысяч пользователей), 2180 организаций (рекордное количество подключившихся в 2017 году — 1644 юридических лица) и 3682 индивидуальных предпринимателя (за 2017 год пароли доступа получили 1780 человек).