Уложились в год с хвостиком.

Начался процесс утилизации атомных ледоколов. Первым на «Нерпу» отправилась «Сибирь». Перегон, напомним, прошел 13 ноября 2016 года. До этого атомоход прошел на Атомфлоте доковое освидетельствование. Были проведены и другие необходимые работы по его подготовке к перегону на судоремонтный завод в Снежногорск.

В декабре того же года начался демонтаж реакторов и другого радиационно-опасного оборудования, параллельно осуществлялось формирование блок-упаковки, куда оно будет погружено.

Прошло чуть больше года. В настоящее время, как сообщил строитель кораблей отдела главного строителя СРЗ «Нерпа» Александр Нестеров, работы завершаются. Полностью они должны быть закончены в марте. Реакторная установка уже выгружена, заканчивается формирование блок-упаковки, которая затем отправится в пункт долговременного хранения в Сайда-губе.

Работы, как подчеркнул Александр Нестеров, ведут высококвалифицированные бригады, которые накопили большой опыт при утилизации плавтехбазы «Лепсе».

Что касается атомного ледокола «Сибирь», то он был законсервирован еще в далеком 1993 году. В декабре 2014-го «Росатом» принял решение о выводе его из эксплуатации. В марте 2016 года по результатам проведенного конкурса подрядчиком-утилизатором «Сибири» было выбрано АО «Центр судоремонта «Звездочка». Работы должны были проводиться на мощностях его филиала — СРЗ «Нерпа». Их общая стоимость составляла около 800 миллионов рублей.

Первоначально, когда утилизация атомных ледоколов еще только рассматривалась в качестве неизбежной перспективы, планировалось разделывать их на три больших блока. Нос и корма при этом должны были пойти на металлолом. Из центральной части с реакторными отсеками предполагалось сформировать блок-упаковку для отправки на долговременное хранение. Стоимость такого проекта составляла почти 2 миллиарда рублей. А весь процесс должен был занять около четырех лет.

Затем был разработан новый подход, который сейчас и реализуется. Он предполагает поэлементную выгрузку всего реакторного оборудования в блок-упаковку с сохранением корпуса судна. Благо, «Сибирь» уже два десятка лет находилась в холодном отстое, и наведенная активность оборудования значительно снизилась.

Как нетрудно подсчитать, подобная схема утилизации обходится в 2-2,5 раза дешевле и может быть реализована значительно быстрее. Весь процесс облегчается тем, что докование при этом не потребуется. Во время всей операции судно находится на плаву. Заранее изготавливается блок-упаковка с отсеками для различного оборудования, выгрузка которого идет с помощью плав-крана.

Теперь весь процесс отработан на «Сибири». После нее по такой же схеме должны быть утилизированы «Арктика» (2018-2019 годы), а потом и «Россия» (2020-2021 годы). «Арктику» должны перегнать на «Нерпу» уже к концу текущего года. Есть информация, что соответствующий конкурс снежногорский завод уже выиграл. На момент написания материала она не была подтверждена официально, но сомнений в ее точности нет. Ведь наш завод накопил уникальный опыт ведения подобных работ.

И последнее. Учитывая беспокойство общественности по поводу утилизации «Арктики», необходимо подчеркнуть: нынешняя схема выгрузки радиационно-опасного оборудования никоим образом не затрагивает основные элементы судна. Иначе говоря, несмотря на страшное слово «утилизация» — это еще не приговор. И время побороться за то, чтобы спасти «Арктику» и сделать ее музеем, пока есть.