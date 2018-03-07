Покупатель уходит в сети.

По предварительным данным, как сообщает Мурманскстат, подводя итоги прошлого года в сфере розничной торговли, каждый житель региона потратил в среднем 216 тысяч рублей на приобретение товаров в Мурманской области. При этом расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия составили 127 тысяч рублей и на 38 тысяч рублей превысили затраты на покупку непродовольственных товаров.

Суммы покупок продовольственных товаров в среднем в месяц на одного жителя составляли 11 тысяч рублей, непродовольственных — 7 тысяч рублей. По России же в целом, наоборот, больше приобретались непродовольственные товары, суммы покупок которых в 2017 году составили в среднем в месяц почти 9 тысяч рублей. Преобладание в нашем регионе продуктов в общем объеме покупок обусловлено его географическим расположением.

В целом за прошедший год оборот розничной торговли продуктами питания, включая табак, вырос по сравнению с 2016 годом на 1 процент. При этом в марте-июле он был ниже соответствующих периодов предыдущего года, а в начале года — значительно ниже (соответственно на 6 и 4 процента). Прирост стал наблюдаться начиная с августа.

Сложившаяся за 2017 год динамика продаж в Мурманской области мало отличалась от динамики в целом по стране (индекс физического объема по Российской Федерации составил 100,5 процентов к 2016 году).

За прошлый год в регионе было продано больше (в диапазоне от 2 процентов до 1 процента) муки, крупы, яиц, свежего картофеля и фруктов, мяса и мясных продуктов, пищевых масел и жиров, консервов из рыбы и морепродуктов, рыбы, ракообразных и моллюсков, чая, кофе и какао, жирных сыров и сахара.

При этом торговые сети показали значительный прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами и табаком — 11 процентов по отношению к 2016 году. Их доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составила почти половину (47 процентов).