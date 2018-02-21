За минимум взяли максимум.

12 февраля правительство Мурманской области приняло постановление № 58-ПП. Документ установил региональный прожиточный минимум за IV квартал 2017 года. Согласно требованиям законодательства этот показатель принимается ежеквартально на основе данных за предшествующие три месяца, предоставленных органами статистики.

В III квартале 2017 года в среднем на душу населения он равнялся 14483 рублям, а в IV квартале составил 13787 рублей. Иначе говоря, с 1 января прожиточный минимум в регионе снизился на 696 рублей.

Почему это произошло? Как сообщили на пресс-конференции в областном комитете по труду и занятости населения (рабочий момент пресс-конференции — на снимке вверху), в IV квартале значительно подешевели фрукты и овощи. Так, цена на капусту упала на 42,6 процента. Подешевели также картофель (-25,2 процента), лук (-11,6), яблоки (-13,2), виноград (-21,9 процента). Заметно снизилась цена на сахар — на 14 процентов. Кроме того, наблюдалось незначительное снижение цен (в пределах 2 процентов) на крупы (кроме риса), бобовые, макаронные изделия. А в потребительской корзине, используемой для расчета прожиточного минимума, именно эти продукты занимают значительную часть. Отсюда и снижение.

При этом от размера прожиточного минимума, в частности, зависит размер социальной помощи, оказываемой малоимущим гражданам. Так что же, с 1 января им будут платить почти на 700 рублей меньше? Отнюдь нет!

Дело в том, что региональное законодательство предусматривает, что в случае снижения величины прожиточного минимума за отчетный квартал может применяться его величина за один из предыдущих периодов. Чтобы не допускать ухудшения положения незащищенных слоев населения.

Так нынче и поступили. Причем взяли за основу даже не прожиточный минимум III квартала (14483 рубля), а максимальный показатель прошлого года, который пришелся на II квартал и в среднем на душу населения составил 14583 рубля. Именно эта сумма будет применяться для предоставления мер социальной поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам за исключением региональной социальной доплаты к пенсии.