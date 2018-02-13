В казну — 4 миллиарда.

Мурманская таможня отчиталась о работе за прошлый год. В доходную часть государственного бюджета, как сообщает пресс-служба ведомства, перечислено более 4,3 миллиарда рублей. Внешнеторговый оборот увеличился более чем на треть (+36 процентов).

В стоимостном выражении он превысил 6,6 миллиарда долларов США (в 2016 году — 4,8 миллиарда). При этом объем экспорта составил более 5,5 миллиарда долларов США (увеличение на 27 процентов), а объем импорта — 1,09 миллиарда долларов США (увеличение на 101 процент).

Задача по сокращению сроков прохождения таможенных формальностей решается за счет активного внедрения современных информационных технологий. Так, в Мурманской таможне был внедрен новый комплекс программных средств (КПС) «Портал Морской порт», активно использовались предварительное информирование, электронный таможенный транзит, авторегистрация и автовыпуск таможенных деклараций.

В частности, с использованием КПС «Портал Морской порт» сформировано 551 судовое дело. В целом по Северо-Западному региону Мурманская таможня по количеству судозаходов занимает второе место после Балтийской (5073 и 10658 судозаходов соответственно).

В течение прошлого года контроль в Мурманской таможне прошли без малого 6 тысяч деклараций. При этом все они были представлены в электронном виде.

Авторегистрацию прошли более 37 процентов от всего декларационного массива, что в три раза больше, чем годом ранее. При этом время регистрации декларации на товары в автоматическом режиме осуществляется в течение одной-трех минут. 59 процентов транзитных деклараций на иностранные товары также оформлены в электронном виде, что в шесть раз превышает показатель предыдущего года.

За отчетный период Мурманской таможней возбуждено 1299 дел об административных правонарушениях, взыскано штрафов на сумму 3,2 миллиона рублей.

Правонарушения юридических лиц в основном связаны с недекларированием товаров и транспортных средств, а также сообщением в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, их маркировке, наименовании, весе и объеме ввозимых или вывозимых товаров.

Физические лица также грешили недекларированием товаров и транспортных средств. Кроме того, они не соблюдали установленные запреты и ограничения на ввоз или вывоз товаров, а также пытались скрыть от таможенников перевозимые товары в различных тайниках. Предметами правонарушений являлись спиртные напитки, боеприпасы, товары народного потребления, а также запрещенные и ограниченные к перемещению (в основном — животного происхождения).

По сравнению с предыдущими годами отмечен рост правонарушений, связанных с биоресурсами. Большинство из них совершили физические лица. Как правило, это граждане, приобретавшие за границей рыбу или рыбопродукцию и члены экипажей морских судов, самостоятельно изготовившие на судне продукцию морского происхождения, и ввозившие ее с нарушением действующих требований и ограничений.

В течение ушедшего года Мурманской таможней возбуждено 17 уголовных дел. Из них 5 — по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), отнесенной к исключительной компетенции таможенных органов. По одному делу уже вынесено решение суда, возмещен ущерб государству в сумме более 8 миллионов рублей.

За контрабанду наркотических и психотропных веществ возбуждено 6 уголовных дел, изъято 269 граммов наркотических, сильнодействующих психотропных веществ и прекурсоров. Остальные шесть уголовных дел возбуждены по фактам совершения валютных операций с использованием подложных документов и по фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов.