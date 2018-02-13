Топлива — на пять дней.

Ситуацию в Заозерске обсудили в правительстве области. Заозерск попадает в повестку дня еженедельных оперативных совещаний при губернаторе с непозволительной частотой. Непозволительной, потому что поводы для этого отнюдь не приятные. Речь идет о снабжении котельной ЗАТО топочным мазутом.

О текущей ситуации вчера доложил губернатору Марине Ковтун глава администрации ЗАТО Валерий Урошлев:

— На сегодня запас топлива составляет 306 тонн, это на пять дней. Завтра заключается контракт с Мурманэнергосбытом на 500 тонн. Первые цистерны, 160 тонн уже вышли из Уфы от нашего поставщика.

— Вы заключили договор на поставку с вашим партнером, и отгрузка была запланирована на 4 февраля, при этом фактически она произошла только вчера? — поинтересовалась Марина Ковтун.

Уточнить ситуацию в Заозерске она попросила министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского.

— На котельной топлива действительно на пять дней, — подтвердил тот. — Да, отгрузка была только 11-го числа. Это 160 тонн, их хватит на два с половиной дня. Да, МЭС подстраховал муниципалитет и законтрактовал 500 тонн. Но так вообще-то не работают…

— А если бы не было у МЭС такой возможности? — задала Урошлеву глава региона фактически риторический вопрос. — Давайте вы признаете, что своевременную поставку топлива муниципалитет обеспечить не смог. Ваши поставщики срывают исполнение контрактов. А вы совершенно не контролируете ситуацию с теплоснабжением вверенного вам города и уже довели ее почти до чрезвычайной. Что вы намерены делать дальше? Какие меры предпринимать? Или в бессилии своем расписываться?

— Режим повышенной готовности у нас введен с июня прошлого года. О нашей ситуации с поставкой мазута и с котельной знает минэнерго и все остальные должностные лица, — ответил Валерий Урошлев.

Впрочем, губернатора такой ответ явно не удовлетворил. Ее интересовало, что делает для исправления непростой ситуации сам муниципалитет. Глава региона так прокомментировала ответ главы ЗАТО:

— Вы не справляетесь ни с одной сложной ситуацией. Я смотрю, нам впору вводить внешнее управление в муниципалитете, поскольку нет никакой гарантии, что местная власть выполнит свои главные обязанности — обеспечит жизненно важные функции.

Затем Марина Ковтун обратилась к Владимиру Гноевскому:

— В связи с тем, что глава администрации ЗАТО самоустранился от решения жизненно важных проблем и очевидно не справляется со своими обязанностями, чем ставит под угрозу теплоснабжение города и военных частей, поручаю вам привлечь Мурманэнергосбыт и обеспечить организацию устойчивого теплоснабжения в ЗАТО Заозерск. Необходимо в самые короткие сроки обеспечить работоспособность котельной.