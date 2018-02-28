Тимофей Гуженко — пароход и человек.

Ровно в 12 часов пополудни стоящий на рейде Мурманска челночный танкер ПАО «Совкомфлот» дал протяжный гудок. В этот день исполнилось сто лет со дня рождения Тимофея Борисовича Гуженко, чьим именем названо судно. Гудок стал финальным аккордом телемоста, который связал борт танкера с учебным корпусом питерской Макаровки, где прошел урок памяти легендарного министра Морского флота СССР.

Капитан танкера Александр Андреев считает, что вклад Тимофея Борисовича в развитие навигации в Арктике до сих пор недооценен. Ведь именно с именем Гуженко связаны наиболее значимые вехи в освоении приполярных морей.

— Я в Арктике работаю с 1976 года, — говорит капитан, — когда пришел сюда курсантом на практику. И сегодня задачи в Арктике остались те же, но условиях их выполнения, конечно, изменились. Флот, который ходит сейчас во льдах, несоизмерим по уровню развития технологий с прежним. Это совсем другой флот.

Что касается Тимофея Гуженко, то он, человек без преувеличения легендарный. В годы войны Тимофей Борисович работал в Мурманском морском торговом порту, обеспечивая прием полярных конвоев союзников с необходимыми фронту военными и гражданскими грузами.

В послевоенные годы его послужной список таков: начальник Холмского, а затем Корсаковского морских торговых портов на Дальнем Востоке. В 1955-м он возглавил Сахалинское пароходство, став самым молодым (ему тогда было всего 37 лет) начальником пароходства в СССР. С 1966 года — первый заместитель Министра морского флота СССР, а с 1970-го — министр. Гуженко работал в этой должности до октября 1986 года.

С именем Тимофея Гуженко связано становление советского морского флота как конкурентоспособной, высокотехнологичной и прибыльной отрасли, вобравшей лучшую техническую мысль и новейшие достижения науки. Когда Гуженко стал министром, морской флот страны являлся дотационной отраслью. В 1980-х годах Минморфлот СССР по объему валютных поступлений занял пятое место в табеле о рангах среди 80 отраслевых министерств и пятое место в мире по дедвейту флота.

При непосредственном участии Тимофея Борисовича в 1973 году Совет Министров СССР разрешил Минморфлоту проведение бербоут-чартерных операций и сформировал источники их финансирования. Этот шаг стал основой для создания акционерного коммерческого предприятия «Совкомфлот».

Тимофей Гуженко внес огромный вклад и в развитие арктического судоходства. 17 августа 1977 года экспедиция на атомном ледоколе «Арктика» под его руководством впервые в истории человечества достигла Северного полюса на надводном судне. После успешного рейса «Арктики» началась системная работа по расширению временных рамок арктической навигации, а в районах максимальных грузопотоков (порты Дудинка, Игарка, Анадырь) навигация стала круглогодичной. За эту экспедицию Тимофей Борисович был удостоен звания Героя Социалистического труда. Такой вот человечище!

А танкер построен в Корее с 2009 году. Это челнок, предназначенный для транспортировки нефти с находящегося в арктическом регионе стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП) «Варандей» в порт Мурманск.

Тридцать шесть часов туда (впрочем, все зависит от погоды и толщины льда), заливка нефти на том самом СМЛОП и тридцать шесть часов обратно. Перегрузка нефти на рейдовый терминал (проще говоря, на большой танкер) в Кольском заливе — и снова на Варандей. Голова может закружиться!

Весь рейс занимает от недели до десяти дней. График с точностью до часов расписан на квартал вперед. Экипаж (в основном питерский) работает два месяца через два. Причем два месяца — без заходов. Оба терминала, на Варандее и в Мурманске, морские. Хоть и близко берег, а не дотянешься.

На танкере, как утверждают специалисты, применены уникальные технические решения, позволяющие ему эффективно работать в арктических морях в условиях круглогодичной навигации. Дедвейт судна составляет 70 тысяч тонн, длина — 256 метров, ширина — 34 метра. Танкер обладает высоким ледовым классом Arc6 и способен самостоятельно преодолевать льды до полутора метров толщиной. Он оснащен двумя винторулевыми колонками типа «Азипод» суммарной мощностью 20 мегаватт и системой динамического позиционирования. Танкер трудится под российским флагом и приписан к Санкт-Петербургу.

Экипаж — 25 человек. При такой степени автоматизации мог бы быть и меньше. Но Арктика ошибок не прощает, так что лишняя пара глаз на вахте не помешает. Третий помощник капитана Андрей Белоус с этим полностью согласен:

— Думаю, в ближайшее столетие высокие технологии не заменят человека. Потому что существует очень много задач, с которыми может справиться только человек. В работе в Арктике есть свои сложности: ледовые условия и полярная ночь. Но дружественный экипаж, поддержка товарищей, конечно, помогают в этих непростых условиях.

Андрей, кстати, мурманчанин. О морской профессии думал с детства, мечту осуществил в университете морского и речного флота имени адмирала Макарова. Проходил практику в компании Совкомфлот и, получив диплом, пришел сюда на работу. Сейчас живет в Питере. Впрочем, как живет — два месяца через два. Остальное время работает в Арктике.

Капитан танкера Александр Андреев.

На ходовом мостике.

На рейде в Кольском заливе.

Тимофей Гуженко (второй слева) на Северном полюсе, август 1977 года.