Производство росло, апельсины дешевели.

Подведены итоги социально-экономического положения региона в 2017 году. Пожалуй, главный итог в том, что реальный сектор экономики дал рост. Причем весьма существенный. Индекс промышленного производства, рассчитанный по основным видам экономической деятельности, как сообщает Мурманскстат, составил 110,9 процента.

Теперь чуть подробнее. Добыча полезных ископаемых увеличилось на 8,5 процента. Производство руд и концентратов металлов платиновой группы выросло на 86,4 процента, концентратов кобальтовых — на 83,8, нефелинового — на 8,9, апатитового — на 7,4, ниобиевых и танталовых — на 2,9. И только железорудный концентрат ушел в небольшой минус (1,1 процента).

Объем выпуска продукции обрабатывающих производств увеличился на 14,9 процента. Главным драйвером роста здесь стала цветная металлургия. Производство никеля увеличилось на 18 процентов, меди — на 5,2, алюминия — на 4,3, кобальта — на 3,2 процента.

Производство электроэнергии выросло на 1,8 процента, пара и горячей воды — на 2,8. Объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом, увеличился на 3,8 процента.

Отдельно о строительстве. Объем работ здесь вырос на 34,1 процента. В основном он связан с масштабными стройками на объектах транспортной инфраструктуры. Что касается жилищного строительства, то его объем практически не изменился и составил 99,2 процента к уровню предыдущего года. В эксплуатацию введено 138 жилых домов общей площадью 58,8 тысячи квадратных метров.

Аграрный сектор. В целом — тоже рост, хотя и небольшой. По предварительным данным он составил 2,1 процента. Производство фактически надоенного молока увеличилось на 12,6 процента, скота и птицы в живом весе на убой — на 1,5 процента. А вот производство яиц сократилось на 63,1 процента.

По показателям, характеризующим уровень жизни населения, сложилась следующая ситуация. Среднедушевые денежные доходы (по предварительным данным) составили 37782 рубля и увеличились по сравнению с 2016 годом на 4,6 процента. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) немного просели и составили 99,4 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (данные предварительные) составила 51450 рублей. Это на 4 процента выше по сравнению с 2016 годом. А вот ее реальный размер с учетом индекса потребительских цен остался практически неизменным, составив 99,8 процента.

Розничная торговля также сохранила свои позиции. Ее оборот в сопоставимых ценах составил 100,5 процента. При этом продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 1 процент, а непродовольственных — практически не изменилась и составила 99,8 процента. Оборот общественного питания по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах снизился на 2,1 процента. Остался неизменным (100,6 процента) объем платных услуг.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,1 процента, в том числе на продовольственные товары — 102,6, непродовольственные товары — 104,2, услуги — 102,4 процента.

Из продуктов больше всего подорожали помидоры (+20,6 процента), картофель (+19), икра лососевых рыб (+16,1), яблоки (+15,8), лимоны (+14,8), сливочное масло (+13,8). Также повысились цены на овощные и фруктово-ягодные консервы (соответственно +7,9 и +3,9 процента), молоко и молочную продукцию (+5,7), рыбопродукты (+4,1), кондитерские изделия и кофе (+3,3), хлеб и хлебобулочные изделия (+3). Алкоголь подорожал в среднем на 3,1 процента.

Вместе с тем снизились цены на сахар-песок (-27,2 процента), куриные яйца (-12,1), макаронные и крупяные изделия (-7,7), мясо птицы (-6,1). Из плодоовощной продукции значительно подешевели чеснок (-35,5 процента) и виноград (-22,9 процента). На 2,7-5,6 процента снизились цены на столовую свеклу, репчатый лук, морковь, груши, апельсины.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожало моторное топливо (+9 процентов), табачные изделия (+8), детская одежда (+7,8).

Проезд в городском пассажирском транспорте подорожал (+10,4 процента), на воздушном — подешевел (-4,4). Заметно прибавили в цене услуги связи: почтовая (+15,8 процента), проводное вещание (+7,4). Стоимость жилищно-коммунальных услуг возросла в среднем на 1,9 процента.

Кроме того, повысилась стоимость услуг в системе образования (+11,1 процента), организаций культуры (+10), экскурсионных услуг (+9), санаторно-оздоровительных (+6,8), медицинских (+6,3), ветеринарных (+5,6) и услуг правового характера (+5,4). При этом банки и страховые компании снизили цены на свои услуги на 3 и 2 процента соответственно.

По данным выборочного обследования рабочей силы уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ) по предварительным данным в 2017 году составил 7 процентов от экономически активного населения. И тут есть положительная динамика: годом ранее этот показатель равнялся 7,7 процента.

На 1 января 2018 года по предварительной оценке в области проживало 753,2 тысячи человек. За год численность населения снизилась на 4,4 тысячи. В регионе (данные также предварительные) родилось 7820 человек — на 8,3 процента меньше, чем в 2016 году, число умерших снизилось на 4,4 процента и составило 8351 человек.