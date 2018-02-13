Производство прибавило обороты.

По предварительным данным, сообщает Мурманскстат, объем промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом в нашей области увеличился на 10,9 процента.

При этом индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 108,5 процента. Производство руд и концентратов металлов платиновой группы и кобальтовых концентратов увеличилось почти вдвое, нефелиновых и апатитового концентратов на 7-9 процентов, а железорудного сократилось на 1 процент.

В обрабатывающих производствах выпуск продукции в истекшем году по сравнению с 2016 годом возрос примерно на 15 процентов, в том числе в металлургии — на 18 процентов. Произведено больше необработанного никеля (+18 процентов), рафинированной необработанной меди (+5 процентов), а также первичного алюминия (+4 процента).

Индекс производства продукции пищевой промышленности составил за тот же период около 109 процентов. Больше, чем в 2016 году, выпущено охлажденного мяса (кроме мяса птицы), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, а также колбасных изделий (на 19 процентов, 8 и 2 процента соответственно).

Переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков произведено около 555 тысяч тонн, что на 7 процентов больше, чем в 2016 году, в том числе мороженой сельди — больше почти в два раза.

Вместе с тем уменьшился выпуск рыбных консервов и пресервов соответственно на 16 процентов и 3 процента. Снизилась выпечка хлебобулочных (на 11 процентов) и кондитерских изделий (на 5 процентов), производство молока сократилось почти на пятую часть, кисломолочных продуктов — на 7 процентов.

Индексы производства по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году по отношению к 2016 году составили соответственно 102,4 и 110,2 процента. При этом выработка электроэнергии увеличилась почти на 2 процента, пара и горячей воды — на 3 процента.