Все покупки будут в базе.

Около 460 тысяч субъектов предпринимательства по всей России уже зарегистрировали свыше миллиона онлайн-касс. Через них проведено 15 миллиардов чеков на общую сумму более 10 триллионов рублей.

Соблюдение законодательства по применению контрольно-кассовой техники в нашем регионе стало темой общественного обсуждения, которое провело управление Федеральной налоговой службы России по Мурманской области.

В мероприятии приняли участие депутаты областной думы, представители общественной палаты и региональных министерств экономического блока, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев, а также, естественно, сами бизнесмены.

Такого рода встречи, отметила руководитель областного УФНС Оксана Савченко, налоговики станут проводить ежеквартально. А вопросы для обсуждения будут выбираться в зависимости от актуальности тех или иных тем. И первой темой, как было сказано, стала активно обсуждавшаяся в бизнес-сообществе все последнее время реформа применения ККТ.

В настоящее время в Мурманской области, сообщила заместитель начальника контрольного отдела областного УФНС Анжелика Арлетт, организациями и индивидуальными предпринимателями уже зарегистрировано более 8 тысяч онлайн-касс.

— Вопрос этот актуальнейший, — продолжила она. — Так как все мы прежде всего покупатели. И требования федерального закона о применении онлайн-касс так или иначе касаются каждого.

Для тех, кто уж совсем не в курсе, поясню. Согласно новым требованиям, когда продавцы или провайдеры услуг пробивают вам чек, данные об этой операции не только фиксируется на носителях фискального аппарата, но и передаются через специального уполномоченного оператора в единую базу данных ФНС России.

Покупатель может теперь получить не только бумажный, но и электронный чек, который отправят вам на имейл. Он никуда не потеряется. Его, если возникнет конфликт с продавцом, можно будет распечатать и передать в суд, либо предоставить в соответствующие органы для получения субсидии, налоговых вычетов и так далее. Так что бумажки хранить не придется. Но о желании получить электронный чек, уточнила Арлетт, продавца надо предупредить заранее.

Уже разработано мобильное приложение ФНС России «Проверка кассового чека». Все чеки навсегда остаются в единой базе ФНС России, и их можно получить в любое время. Кстати, требования к онлайн-кассам в полном объеме касаются и всех видов безналичных расчетов, включая различные электронные кошельки.

В стадии обкатки находится автоматизированная система «ККТ». С ее помощью различные органы смогут отслеживать всевозможные статистические данные по ценам, расходам населения и так далее. В общем, плюсов для потребителя очень много.

Ну а как обстоят дела с точки зрения продавцов? Как и любые изменения, внедрение онлайн-касс на первых порах, конечно, прибавит им хлопот. Поэтому и предусмотрен переходный период. Некоторые категории налогоплательщиков могут перейти на применение онлайн-касс с 1 июля 2018 года. Другим дана отсрочка еще на год. В общем, нюансов много. Сомневающимся в том, куда отнести свой бизнес, лучше уточнить это у налоговиков лично.

После доклада на Анжелику Арлетт обрушился буквально шквал вопросов. Представителей бизнеса интересовали пути решения различных проблем, возникающих при применения новой ККТ, нюансы ее регистрации в налоговых органах, детальный разбор конкретных ситуаций. Так что сомневаться в актуальности выбранной для обсуждения темы сомневаться не приходилось.

Подобные публичные мероприятия, отметил Дмитрий Барышев, позволяют решать многие вопросы, возникающие у налогоплательщиков в переходные периоды. Бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей активнее контактировать с налоговыми органами региона.

Выступает Дмитрий Барышев.