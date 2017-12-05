Вредителей поубавилось.

В уходящем году специалисты управлением Россельхознадзора по Мурманской области обследовали все карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде (ЗКН). Напомним, они были установлены в Кольском, Кандалакшском и Терском районах, а также на подведомственной городу Апатиты территории.

В общей сложности проведено 235 контрольных обследований, отобрано и направлено на исследования 247 образцов почвы. В итоге карантин в районе Апатитов был снят. А в целом площади карантинных по ЗКН фитосанитарных зон сократились практически вдвое (на 3702,77 гектара) и в настоящее время составляют менее 3757 гектаров.

На юге области специалистами управления велись обследования с отбором проб на выявление сосновой стволовой нематоды. Лесные угодья Кольского и Кандалакшского районов, а также территории возле Кировска, Мончегорска, Апатитов и Полярных Зорь (всего — около 20 тысяч гектаров) с помощью феромонных ловушек были обследованы на усачей рода Monochamus. Нигде карантинные вредители выявлены не были.

Кроме того, свыше 18 тысяч гектаров в Печенгском, Кандалакшском районах и в районе Мончегорска проверили на предмет растений-сорняков карантинного значения. И здесь результат оказался отрицательным.