Оценку государство взяло на себя.

Правила кадастровой оценки недвижимости радикально меняются. С 1 января проводить ее будут не рыночные оценщики, а специалисты бюджетных учреждений. Правительство региона передало эти полномочия ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области». О нововведениях мы беседуем с его директором Ириной Стародубцевой.

— Ирина Станиславовна, есть плюсы в столь кардинальных изменениях?

— Проблема кадастровой оценки до последнего времени была в том, что ее выполняли организации из других регионов. А для выполнения этой работы очень важно знание местного рынка. Теперь эта проблема решена. В нашем учреждении работают специалисты, прошедшие переподготовку по направлению «кадастровая оценка». Кроме того, нами проведена необходимая подготовительная работа: создана база данных, содержащая сведения об объектах недвижимости, позволяющая накапливать, систематизировать и своевременно реагировать на изменения характеристик объектов недвижимости. Обеспечено проведение полного и своевременного анализа информации о рынке объектов недвижимости, что позволит максимально устранить расхождения кадастровой и рыночной стоимости.

— План работ уже определен?

— Правительством Мурманской области на территории региона запланировано в 2018 году проведение работ по определению кадастровой стоимости особо охраняемых территорий и объектов. В 2019 году будет заново определена кадастровая стоимость объектов капитального строительства (квартир, гаражей, садовых и дачных домиков). Новые результаты оценки объектов капстроительства будут применяться не ранее 2020 года.

— Есть какие-то сложности?

— Уже на стадии подготовительных работ мы столкнулись с серьезной и типичной проблемой, которая касается большинства регионов России. В государственном кадастре недвижимости, а также в иных фондах данных и документах, содержится неполная или недостоверная информация о количественных и качественных характеристиках объектов недвижимости, необходимая для проведения государственной кадастровой оценки. Поэтому еще до начала оценочных работ вся информация анализируется нами на полноту и достоверность, что способствует снижению погрешностей в определении кадастровой стоимости.

— Сможет ли человек, если он не согласится с вашей оценкой кадастровой стоимости его объекта, вовремя ознакомиться с ее результатами, чтобы отстаивать свои права?

— Прозрачность процедуры соблюдена полностью. После публикации промежуточных отчетных материалов, собственникам дадут длительный период для ознакомления с ними. Исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и предоставление разъяснений в случае несогласия собственника с определенной кадастровой стоимостью может осуществляться путем непосредственного обращения в бюджетное учреждение.

— Периодичность проведения кадастровой оценки не изменится?

— Все, как и прежде: не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет. Исключение — проведение внеочередной государственной оценки.