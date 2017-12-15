«Меркурий» на подходе.

С 1 января в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация. Это важный шаг к управлению рисками при производстве, хранении и реализации пищевой продукции. Внедрение системы позволяет отслеживать продукты питания на всей цепи производства и перемещения и будет напрямую способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.

Электронная ветеринарная сертификация будет осуществляться в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Узнать, как получить к ней доступ, и скачать шаблоны заявок можно на официальном сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru), перейдя по ссылке «Как начать работать во ФГИС «Меркурий», а также на сайте территориального управления ведомства в разделе «Электронная ветеринарная сертификация» (http://murmansk.fsvps.ru/vetis.htm).

В Мурманской области новшество в первую очередь затронет рыбаков и переработчиков их продукции. Предприятия региона ежегодно вылавливают от 600 до 700 тысяч тонн водных биоресурсов. Годовой объем выпуска рыбной продукции в море (основная часть) и на берегу составляет 500-600 тысяч тонн. Главным образом это мороженая рыба и рыбное филе.

Учитывая подобную специфику региона, следует также отметить: в результате интеграции информационных систем Росрыболовства и ФГИС «Меркурий» есть возможность автоматического оформления ветеринарных сертификатов на основе судовых суточных донесений, направляемых промысловыми судами в центры мониторинга Росрыболовства.

На конец ноября в Мурманской области во ФГИС «Цербер» (информационная система Россельхознадзора, где должны регистрироваться хозяйствующие субъекты, которые ведут подконтрольную госветнадзору деятельность) зарегистрировано 168 компаний, осуществляющих добычу водных биоресурсов на рыбопромысловых судах, а также имеющих транспортные суда, и 75 береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Из них подключились к ФГИС «Меркурий» 114 и 52 хозяйствующих субъекта соответственно.

Кроме того, 26 хозяйствующих субъектов направили в Россельхознадзор заявки на оформление электронной ветеринарной сертификации на основе данных судовых суточных донесений во ФГИС «Меркурий». И 22 из них уже получили такую техническую возможность. Подключено около четырех десятков рыболовных судов.

Управление Россельхознадзора по Мурманской области рекомендует всем хозяйствующим субъектам не затягивать процедуру подключения к ФГИС «Меркурий», чтобы начать процедуру оформления грузов в электронной форме до истечения переходного периода, то есть до 1 января будущего года.