Коровы, страусы и… пчелы.

Мурманскстат подвел предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в разрезе муниципальных образований региона. ВСХП-2016, напомним, прошла с 1 июля по 15 августа под девизом «Село в порядке — страна в достатке».

Это масштабное событие коснулось всех, кто трудится в аграрном секторе, является собственником, пользователем, владельцем или арендатором земельных участков для выращивания сельхозпродукции или содержит сельскохозяйственных животных. Переписи подлежали сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения и так далее.

В Мурманской области было учтено почти 14 тысяч объектов, в том числе 38 сельхозорганизаций, 14 подсобных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций, 9511 личных подсобных и иных хозяйств населения, 505 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 3656 участков в них, 33 индивидуальных предпринимателя и 29 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Наибольшее число объектов переписи (без учета участков в некоммерческих объединениях) находилось в Кольском (2742 единицы), Кандалакшском (2294) и Ловозерском (1152) районах.

Кольский район занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований региона по количеству сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 25, 14 и 9 единиц соответственно, а также по площадям сельхозугодий — почти 3,3 тысячи гектаров. Однако по доле фактического использования сельхозугодий на первом месте стоит Ловозерский район (97 процентов), Кольский на втором месте (90), город Оленегорск (86 процентов) — на третьем.

Следует уточнить, что возможности главного ресурса сельского хозяйства — земли используются по-разному: в организациях — для выращивания кормовых культур, в хозяйствах населения — в основном картофеля.

Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2016 года наблюдалось в Кольском районе — 4066 голов, 87 процентов которых приходилось на организации. Перепись также выявила и содержание нетипичных для нашего субарктического климата животных: страусов, фазанов, цесарок. А в Ловозерском районе на момент переписи числились семьи медоносных пчел.

Подробная информация в виде таблиц, содержащих предварительные итоги ВСХП-2016 по муниципальным образованиям Мурманской области, размещена на сайте Мурманскстата (http://murmanskstat.gks.ru). В разделе «Переписи и обследования» нужно перейти по ссылке «ВСХП-2016» и далее — в раздел «Итоги». Кстати, окончательные итоги сельхозпереписи будут опубликованы до конца 2018 года.