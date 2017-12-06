Кировск станет всесезонным?

Ход реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» обсудило сегодня на своем очередном заседании правительство региона.

— Участие Мурманской области в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» позволило нам привлечь федеральное финансирование на строительство дорожной развязки на въезде в город Кировск. Она уже построена, — рассказала журналистам перед началом заседания министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. — Участие в ФЦП также послужило импульсом для бизнеса по созданию новых объектов в сфере туризма. Это большой торгово-развлекательный центр, несколько гостиниц, реконструкция профилактория «Тирвас». Важная задача состоит в том, чтобы турист, который приезжает в Хибины, не только получал удовольствие от отдыха на горнолыжных склонах, но чтобы ему было чем заняться даже в плохую погоду. Помимо всего прочего этот проект позволил создать в Кировске 142 новых рабочих места. Таким образом, не только решается вопрос создания туристической инфраструктуры, но и проблем моногорода. Мы реализуем специальную программу для тех, кто хочет заниматься малым бизнесом в сфере туризма в городе Кировске. У нас действует центр кластерного развития, который оказывает финансовую поддержку тем, кто открывает бизнес, связанный с туризмом. Это не только гостиницы. Как вы знаете, одно рабочее место в сфере туризма создает пятьдесят рабочих мест в смежных отраслях. Это официальная статистика Всемирной организации по туризму. Сейчас наша основная задача сделать из Кировска всесезонный туристический центр. Зима — это хорошо, в прошлые новогодние праздники Кировск посетило около двадцати тысяч человек. Это по официальным данным. По неофициальным — процентов на тридцать больше. Сейчас мы должны сделать так, чтобы город был интересен туристам в течение всего года. Активный отдых в Хибинах, спортивный туризм, различные виды активного отдыха для всех категорий туристов. У нас есть еще несколько проектов совместно с администрацией города, которые позволят сделать из Хибин всесезонный туристический комплекс.

Подробности об объектах, построенных в рамках реализации проекта ТРК «Хибины», сообщил правительству глава администрации Кировска Сергей Свинин. Он отметил, что якорным проектом кластера стало строительство восьмиместной гондольно-кресельной канатной дороги на склоне горы Айкуайвенчорр, которое было успешно завершено в декабре 2014 года. Также успешно реализованы проекты строительства бассейна в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» и торгового центра компании «ТАНДЕР», проведена модернизация лыжного стадиона.

С докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в Мончегорске, выступил глава муниципального образования Дмитрий Староверов. Он, в частности, отметил снижение в 2016 году уровня регистрируемой безработицы и рост среднемесячной зарплаты.

По-прежнему 95 процентов от общего объема производства составляют объемы градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК». Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального образования получают финансовую поддержку в виде грантов и займов, информационно-консультационную помощь, имущественную поддержку. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2016 году превысил 3,8 миллиарда рублей.

В 2016 году в муниципалитете отремонтировано более 7 тысяч квадратных метров дорог, площадь выполненного ямочного ремонта — более 6,8 тысячи «квадратов». Установлены дорожные ограждения, обустроены светофорами пешеходные переходы в районе образовательных учреждений, установлены искусственные дорожные неровности. Также в прошлом году выполнен капитальный ремонт 16 многоквартирных домов, обеспечены благоустроенными жилыми квартирами четыре семьи, переселенные из аварийного жилфонда.

В числе первоочередных задач на ближайшие годы Дмитрий Староверов обозначил решение вопросов несбалансированности бюджета и снижения муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов.