Инвестклимат улучшился.

Заместитель губернатора Григорий Стратий провел итоговое годовое заседание стратегической сессии по ключевым направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области.

— Мы отметим наши достижения в этой сфере, обсудим проблемные моменты и пути их решения, — сказал он, открывая заседание.

О предварительных итогах и дальнейших перспективах внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в регионе доложила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Речь, в частности, шла о внедрении положений регионального инвестиционного стандарта. Он включает в себя следующие моменты: наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства области, эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество регионального инвестиционного портала.

Региональное законодательство в этой сфере, отметила докладчик, постоянно совершенствуется. В плане поддержки малого и среднего бизнеса целевые показатели достигнуты. Даже в таком не очень типичном для нашего региона направлении, как сельское хозяйство, удалось найти возможность для поддержки: внедрены льготные микрозаймы для сельскохозяйственных кооперативов. Приложенные усилия позволили Мурманской области в этом году подняться на двадцать пунктов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ, организованном Агентством стратегических инициатив.

С докладом о технологическом присоединении к электрическим сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения выступила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мария Бородина.

Она, в частности, отметила, что некоторые показатели в этом направлении пока не достигнуты. В основном они касаются возможности подачи заявки и осуществления других процедур, связанных с технологическим присоединением к сетям, в электронном виде.

В ходе стратегической сессии также были затронуты вопросы получения разрешения на строительство и территориальное планирование, регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества и их постановки на кадастровый учет.