Без визы, но с сертификатом.

Близится Новый год, а значит — пора интересных путешествий. Кто-то захочет привезти из-за рубежа гостинцы. Кто-то возьмет в поездку домашнего любимца. Учитывая, что большинство мурманчан поедут в скандинавские страны, управление Россельхознадзора по Мурманской области напоминает о правилах ввоза домашних животных в страны Евросоюза.

— Собаки, кошки и хорьки, вывозимые с территории России в любую страну-член Евросоюза на условиях некоммерческого ввоза, то есть в качестве домашних питомцев, помимо ветеринарного паспорта в обязательном порядке должны сопровождаться ветеринарным сертификатом, выданным компетентным российским ветеринарным врачом, — сообщила старший государственный инспектор Ирина Воронина. — Указанные сертификаты выдаются должностными лицами территориальных управлений Россельхознадзора.

Для вывоза домашнего питомца из России в ЕС необходимо выполнить следующие условия: животное должно быть чипировано, после этого ему необходимо сделать прививку от бешенства. При этом с момента вакцинации до момента выезда должно пройти не менее 21 дня. Владельцам собак также необходимо провести профилактику своего питомца от эхинококкоза (ленточных червей). Пересечение границы можно осуществлять через 24 часа, но не позднее 5 суток после получения животным соответствующего препарата.

Следует добавить, что во многих странах действуют специальные правила ввоза и перемещения животных. Поэтому не лишним будет предварительно с ними ознакомиться, обратившись в консульство соответствующей страны. Возможно, необходимая информация также будет размещена на официальных сайтах данных учреждений.

Чтобы отдых не был омрачен, не худо вспомнить и ряд правил, связанных с провозом через границу продукции животного происхождения. В последнее время участились случаи задержания поднадзорных госветнадзору товаров, ввозимых в ручной клади и багаже граждан на российско-норвежской границе в МАПП «Борисоглебск». С начала года специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте территориального управления Россельхознадзора выявили 258 подобных нарушений. Задержано свыше 1826 килограммов мясной, молочной, рыбной продукции, меда, а также кормов для кошек и собак.

— Для личного пользования физическое лицо может ввезти на территорию Евразийского экономического союза до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке. И это при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя товара и страны вывоза. В иных случаях необходимо оформлять разрешение на ввоз Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны отправления, — напомнила Ирина Воронина. — При этом хочется обратить внимание, что с 2018 года будет осуществлен переход на электронную ветеринарную сертификацию в полном объеме. Это прежде всего коснется организаций, занимающихся производством, хранением, реализацией, а также коммерческими перевозками подконтрольных госветнадзору товаров.