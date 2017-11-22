Туризм как драйвер роста.

У норвежки Хенриетты Эйлерстен была мечта. Она очень хотела, чтобы в ее родную Альту заходили круизные лайнеры, да еще и зимой. Почему именно зимой? Да потому что именно тогда Север наиболее красив. Плюс к этому — лыжные прогулки, катание на оленьих упряжках и прочее и прочее.

Но когда Хенриетта только заикалась об этом, ее тут же поднимали на смех. Кто поедет на Север зимой? Зимой все едут в круизы по Средиземному морю. Или на Канары. Или еще куда-то, где тепло.

И все же госпоже Эйлерстен удалось добиться своего. И первое огромное круизное судно пришвартовалось у причала маленькой Альты. Но тут произошло неожиданное: с трапа судна сошла толпа туристов, самому молодому из которых, как показалось со страху Хенриетте, было лет сто, не меньше. Какие лыжные прогулки и катания в санях? Старички мерзли, им пришлось срочно добывать пледы, рукавицы и много-много горячего шоколада.

И тогда Хенриетта, засучив рукава, начала дорабатывать свой проект, сделав так, чтобы людей разных возрастов было чем занять на берегу. Но и тут она вместе с другими горожанами добилась успеха. И теперь круизные суда заходят в Альту регулярно.

Историю осуществления своей мечты генеральный менеджер компании «Northadventure» Хенриетта Эйлерстен рассказала участникам международной конференции «Арктический морской туризм как драйвер развития Мурманской области», которая прошла в рамках VI Мурманской международной деловой недели.

Норвежцы предлагают сотрудничество. Ведь продление маршрута до того же Мурманска, возможность для туристов посетить еще одну страну — это всем на пользу. Арктический туризм крайне выгоден для северных стран, подтвердила менеджер норвежской ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов Эдда Фальк. Ассоциация пропагандирует экологически дружественный туризм. Потому что Арктика имеет весьма хрупкую экосистему. И это необходимо учитывать при организации любых маршрутов здесь.

Отчасти поэтому, отчасти в силу ряда других очевидных причин круизный туризм, тем более арктический, весьма недешевое удовольствие. Тем не менее в настоящее время это наиболее быстро растущий сегмент туристического рынка.

— Круизные лайнеры посещают мурманский порт уже достаточно давно, — отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. — Сегодня мы улучшили инфраструктуру: реконструирован морской вокзал, построен пирс дальних линий. И теперь имеем возможность заняться круизами более организованно и в больших масштабах. Мы добились 72-часового безвизового режима при посещении иностранцами порта Мурманск. Но надо понимать, что туристы здесь будут делать. Как организовывать самим такие круизы. Это все вещи, по которым опыта у нас еще недостаточно. И такие конференции предназначены для того, чтобы коллеги, которые этим активно занимаются, могли нам все рассказать и показать.

Да, у региона есть серьезный опыт организации круизов на атомных ледоколах к Северному полюсу. В плане приема туристов наработок гораздо меньше. А главный вопрос: что показывать гостям в Мурманске? Тут мнение более опытных коллег неоценимо.

— Мы уделяем много внимания круизному туризму. Но серьезные успехи есть пока только у Питера, — признал начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Валерий Коровкин.

Впрочем, возрождаются круизные линии в Черном море. В частности, Сочи-Новороссийск-Крым. На Дальнем Востоке опробовали оформление электронных виз.

— Арктика — еще одна точка приложения сил, — добавил Валерий Коровкин. — И Мурманск, безусловно, здесь центр и опора. Мы приветствуем инициативу мурманчан проводить такие конференции на регулярной основе.

Впервые арктический туризм появится в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма. Это говорит о приоритетности темы на государственном уровне.

Член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко предложил и тему конференции расширить до арктического туризма в целом. Нужно использовать весь потенциал региона, не только незамерзающий порт. В качестве примера сенатор привел Исландию, которая в год принимает в десять раз больше туристов, чем собственное население. И возможности Мурманской области, по мнению Игоря Чернышенко, ничуть не меньше.

Что тут возразить? Мурманск, как подтвердили докладчики, уже чувствует рост потока китайских туристов. Но интерес к российскому Северу проявляют также Япония и Южная Корея. И мы обязаны удовлетворить этот спрос со стороны азиатских стран. Интересной темой для мирового сообщества в последнее время стал гастрономический туризм. Кольский край с его деликатесами и тут оказался чуть ли не впереди планеты всей.