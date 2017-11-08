Шестая деловая.

С 13 по 17 ноября пройдет Мурманская международная деловая неделя. В нынешнем году она станет шестой по счету. Сегодня под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заключительное заседание оргкомитета по ее подготовке и проведению.

Были заслушаны обобщающие доклады. Ответственные за организацию тех или иных мероприятий отчитались о заявленном числе участников, составе делегаций, организации их встречи и размещения.

Главным событием ММДН-2017 станет выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Ее пленарное заседание будет посвящено регионам России как новым точкам роста промышленного и инвестиционного потенциалов арктических территорий. Также состоится традиционная, двенадцатая по счету выставка-конференция «СевТЭК». А Кировск традиционно примет международную горную конференцию.

— Будет и юбилейная, десятая международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», — рассказала журналистам генеральный директор ассоциации подрядчиков «Мурманшельф», директор делового клуба «Женщины — предприниматели» Ольга Буч. — У нас есть темы, которые мы рассматриваем из года в год — освоение шельфа Арктики, развитие береговой инфраструктуры и так далее. И есть особенности. На этот раз второй день конференции будет посвящен экологической безопасности шельфовых проектов. Заканчивается Год экологии, и уместно рассмотреть, что же сделано в этом плане операторами шельфовых проектов, как на территории Мурманской области, так и в целом. Мы, в частности, будем говорить о проведенных мероприятиях, новом, более экологичном оборудовании. Вторая тема связана с кадрами в нефтегазовой отрасли и обеспечивающих сферах. На конференции уже зарегистрировано 120 участников. В том числе — 36 иностранных гостей. В основном они представляют Норвегию. Россию, кроме Мурманской области, представляют Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Воронежская область, Татарстан. Не могу также не добавить, что 15 ноября второй раз пройдет конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Будут рассмотрены вопросы женского предпринимательства, его поддержки.

В рамках деловой недели, как отметила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, планируется подписание ряда важных соглашений.

Участников и гостей ММДН-2017 также ждут неделя науки «Молодая наука Арктики», молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее», а также очередная, уже пятая по счету инвест-сессия проектов в сфере туризма.