С одной бедой справились…

В рамках международной деловой недели прошел форум по безопасности дорожного движение стран-участниц Баренцева региона. Его организаторами выступили Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) и правительство Мурманской области.

Представители дорожных ведомств России, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили перспективы развития автодорожной сети Баренцева региона, мероприятия по повышению безопасности движения, вопросы регулирования перемещения тяжеловесного транспорта и сохранности автомобильных дорог.

В январе 2018 года исполняется 25 лет начала работы совета Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР). Разрабатывается стратегический транспортный план, который предусматривает создание 16 трансграничных коридоров. А с 2001 года встречи транспортников проводятся на регулярной основе.

— Мы сегодня впервые проводим подобный форум в рамках нашей деловой недели. Если раньше для наших жителей зарубежные дороги были образцом, то сегодня уже иностранные партнеры с завистью смотрят на наши дороги. Мы рады, что за такой короткий промежуток времени нам удалось привести наше дорожное полотно в качественное состояние. Ведь дороги — это кровеносные сосуды экономики. И как любую инфраструктуру ее надо содержать в порядке, — сказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В России, сообщил генеральный директор РАДОР Игорь Старыгин, почти полтора миллиона километров дорог. Состояние федеральных автотрасс в последнее время значительно улучшилось, чего нельзя сказать о дорогах регионального значения во многих субъектах страны. Решение задач по их улучшению невозможно без поддержки федерального центра.

Игорь Старыгин отметил положительные результаты введения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, «Платон» и предложил распространить ее и на региональную дорожную сеть.

— При этом главная задача дорожников — при росте объемов грузоперевозок не допустить роста ДТП, а принять все меры для того, чтобы число погибших и пострадавших на наших дорогах неуклонно снижалось. Одно из мероприятий в этом направлении — нынешний форум, — добавил Игорь Старыгин.

Конкурс детских рисунков в фойе форума.