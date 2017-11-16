Регион к ускорению готов.

Центральным событием проходящей в Мурманской области деловой недели стало пленарное заседание выездной сессии Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста — Арктическим курсом». Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

В форуме приняли участие около 600 человек. А основными темами для дискуссии стали развитие арктических территорий, стимулирование кооперационных связей, углубление процессов международного сотрудничества, рост промышленного производства и формирование новой национальной инициативы по освоению Арктики.

О том, как наш регион видит свою роль в развитии Арктики, рассказала в своем выступлении губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

— Мы готовим кадры, мы знаем, какие потребуются навыки, работаем в тесном сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами — теми крупными предприятиями, которые работают в регионе, — отметила она.

Глава региона призвала ускорить законотворческую работу по формированию опорных зон развития в Арктике. Мурманская область к подобному ускорению готова. Правильное использование специфики региона могло бы существенно повысить его инвестиционную привлекательность. В частности, речь идет о низкой цене на электроэнергию, которая является очень мощным стимулирующим фактором для развития энергоемкого производства.

Напомнила губернатор и о наших огромных ресурсах полезных ископаемых. Компании минерально-сырьевого комплекса строят планы своего развития на десятилетия вперед.

Есть у региона и проблемы. Например, наша область не газифицирована. Решение этого вопроса позволило бы перевести выработку тепла на газ. В дополнение к этому газ мог бы использоваться и в производственной сфере. 7,5 миллиарда кубометров — столько могла бы потребить область ежегодно, а с учетом не газифицированных районов северной Карелии — речь бы пошла о 10 миллиардах. Но, к сожалению, этого все равно мало для того, чтобы тянуть сюда трубу. Впрочем, есть и другие решения. Так, Газпром хоть и очень осторожно, но сейчас сдвигает сроки начала освоения Штокмановского месторождения с 2030 на 2025 год…

В Арктике, напомнил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, находятся 22 процента разведанных запасов нефти и 65 процентов — газа. Растут здесь и объемы их добычи. За последние годы реализовано немало крупных проектов во всех сегментах топливно-энергетического комплекса.

Но Арктика — это не только нефть и газ, но и, скажем, атомная энергетика, гидрогенерация. Совместная работа Минэнерго России с Мурманской областью позволила реализовать несколько серьезных проектов в плане ухода региона от мазутозависимости.

Тему альтернативных углеводородам источников энергии продолжил заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов. Он напомнил о плавучей атомной электростанции, которая призвана заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чукотке. Это уникальный проект, который позволит в дальнейшем тиражировать накопленный при его реализации опыт. Россия является признанным мировым лидером в сфере ядерных энергетических технологий и готова представить их на международный рынок.

Без перехода на инновационные рельсы, отметил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, невозможно создать те самые точки роста, заявленные в теме заседания. Сама жизнь требует подготовки высококвалифицированных кадров. Причем несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию. Нужно провести мониторинг потребности в кадрах, чтобы знать, каких специалистов готовить, особенно с участием государства.

О ближайших планах компании на территориях своего присутствия рассказал директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Компания вносит серьезный вклад в обеспечение логистической схемы Северного морского пути и транспортной доступности арктических территорий в целом. Серьезное внимание промышленный гигант уделяет вопросам экологии. Сокращение выбросов на 75 процентов до 2023 года является стратегической задачей «Норникеля».

А еще компания реконструирует взлетно-посадочную полосу в аэропорту Норильска и реализуют ряд других проектов, которые снижают различия в качестве жизни в Арктической зоне и основной части страны. Нести свою социальную ответственность «Норильский никель» готов и дальше.

Промежуточные итоги деловой недели губернатор Мурманской области Марина Ковтун подвела на брифинге, которые состоялся сразу после окончания пленарного заседания.

— У нас были определенные цели, которые мы ставили перед собой, организовывая это мероприятие уже в шестой раз, — сказала она. — И мне кажется, мы этих целей достигли. Это были очень плодотворные совещания и заседания. Мы рассматривали самые неудобные вопросы, важные для Мурманской области и других субъектов Арктической зоны. И мы искали пути их решения. Мы обнаружили схожесть проблем с различными регионами. Не со всеми. Но тем не менее мы пришли к выводу, что диалог продолжать необходимо. И нужно искать решения.

Алексей Текслер и Марина Ковтун.