Прописан в Питере, крещен в Мурманске…

У причала мурманского морвокзала прошла торжественная церемония поднятия флага на многофункциональном ледокольном судне обеспечения морских добывающих платформ «Федор Ушаков» ПАО «Совкомфлот». Для судна это — своеобразное крещение. Тем более, что здесь же, в Мурманске прошла и процедура его освящения православным батюшкой.

«Федор Ушаков» сделал плановый технический заход в наш порт перед началом транзитного рейса по Северному морскому пути к месту постоянной работы на шельфовых проектах острова Сахалин. Работать он будет под российским флагом, его порт приписки — Санкт-Петербург.

— Это судно построено специально для работы на континентальном шельфе острова Сахалин. В достаточно тяжелых ледовых условиях субарктического климата. Оно прослужит 20-30 лет, обслуживая нефтегазовые платформы, — сказал на торжественной церемонии первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов.

— Хочу поздравить компанию «Совкомфлот» с приобретением нового современного судна. Таких судов, способных работать в Арктике, в мире не так много. Еще совсем недавно в ноябре месяце суда обычно возвращались в Мурманск из арктических плаваний. А сегодня стало обычным делом, когда они в это время только стартуют из Мурманска по Севморпути на Дальний Восток. С ПАО «Совкомфлот» мы сотрудничаем давно. Но, я думаю, с учетом нарастающей активности компании в Мурманске нам следует обновить наши договорные отношения, — сказал первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

«Федору Ушакову» предстоит обслуживать проект проект «Сахалин-2» в рамках долгосрочного сотрудничества «Совкомфлота» с компанией-оператором. Проект, напомним, предусматривает разработку двух шельфовых месторождений: Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного месторождения с попутным газом) и Лунского (преимущественно газового месторождения с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой).

По техническим характеристикам судно «Федор Ушаков» является одним из лучших в своем классе. Оно специально спроектировано для эксплуатации в сложных ледовых условиях Охотского моря. Ледовый класс Icebreaker6 позволяет ему выполнять ледокольные операции в неарктических морях при толщине льда до полутора метров и непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до одного метра.

При достаточно компактных размерах (длина 100 м, ширина, 21,6 метра, дедвейт 3824 тонны) «Федор Ушаков» может в достаточно комфортных условиях разместить на борту не только 28 членов экипажа, но и 150 пассажиров для доставки их на нефтегазовые платформы или на берег.

Конструкция и оборудование судна позволяют круглогодично обеспечивать безопасность персонала проекта «Сахалин-2» на трех морских добывающих платформах и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Судно построено с учетом требований Полярного кодекса и отличается высокой энергоэффективностью и экологической безопасностью.

Торжественная церемония поднятия флага.

На капитанском мостике «Федора Ушакова».