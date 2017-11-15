Назад в будущее?

Электромобили появились еще в конце 19 века. Но тогда в жесткой конкурентной борьбе победил двигатель внутреннего сгорания. Впрочем, в борьбе ли? Существует байка, что Генри Форда якобы сильно ударило током, поэтому он и предпочел именно ДВС. Но времена меняются. И сегодня электричество пытается отыграть свои права у бензина.

Круглый стол «Развитие электромобильности в Норвегии и планы в России» на полях Мурманской международной деловой недели провело экологической объединение «Беллона». Преимущества электромобилей очевидны: экологичность, низкая стоимость владения, низкий уровень шума, высокий КПД, дешевое техобслуживание. Список можно продолжить.

На днях, сообщил генеральный директор «Беллоны» Нильс Бёмер (выступает на снимке), состоялось подписание договора между Мурманской областью и «Беллоной» о создании коридора для зарядки электромобилей между Мурманском и Киркенесом. Кстати, в Норвегии тоже предстоит проделать немалую работу. Ближайшая к российской границе станция зарядки находится в Альте.

От имени правительства области участников круглого стола поздравил заместитель губернатора Евгений Никора. Он высказал убеждение, что Мурманская область может стать лидером в стране по установке зарядных станций для электромобилей.

Об опыте Норвегии в сфере развития подобной инфраструктуры рассказал Нильс Бёмер. Первый электромобиль был ввезен туда в 1989 году. Сейчас доля электрокаров в стране-соседке составляет 18 процентов от всего автопарка. В абсолютных цифрах их 120 тысяч. Норвегию в этом плане можно назвать мировым лидером. Почему так получилось? Потому что на обычные авто здесь установлены значительные сборы и налоги. А на электрокары они отменены правительством. Отсутствие дорожных сборов, бесплатная парковка и зарядка, бесплатное использование паромов — эти и другие меры дополнительной поддержки применяют конкретные муниципалитеты.

Что касается планов «Беллоны» в России, то именно эта организация в свое время привезла в Мурманск первый электромобиль, открыла первую в нашем городе зарядную станцию у гостиницы «Парк Инн». Следующий проект — зарядный коридор Мурманск-Киркенес, о котором шла речь выше.

О возможностях электросетевых компаний в развитии инфраструктуры зарядных станций рассказал ведущий инженер «Колэнерго» Андрей Дзюба. В России в целом сейчас насчитывается около 250 зарядных станций. (В Голландии, скажем, их 60 тысяч.) В основном речь идет о Москве. Но есть они и на Северо-Западе страны. Скажем, в Санкт-Петербурге их около трех десятков. Энергетические компании готовы включать их в свои инвестиционные планы. Но нужно решение на уровне государства. В нашей области нужно развивать как сеть станций на автодорогах, ведущих в Норвегию и Финляндию, так и станции в крупных городах.

Впрочем, электромобилей у нас в регионе, говорят, пока только… два. Та самая «Тесла», ввезенная когда-то «Беллоной». И еще одна — купленная неким смельчаком. Смельчаком, потому что отважился он на это в условиях полного отсутствия необходимой инфраструктуры.

Что сдерживает электромобилизацию всей страны и конкретно нашего региона? На мой взгляд, главный минус электрокаров сегодня — цена. Фирменный автосалон в Москве предлагает «Теслы» по цене от 8,2 миллиона рублей. Но, как мне объяснили, «Тесла» даже среди электрокаров авто дорогое. А есть совсем дешевые электромобили — миллиона по два. А такую сумму, как доверительно поделился со мной один из участников круглого стола, может позволить себе любой уважающий себя человек…