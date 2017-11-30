Итоги с дороги.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин подвел итоги работы ведомства в уходящем году и поделился планами на будущее. Встреча с журналистами состоялась в пресс-центре «Мурманского вестника».

Год прошел достаточно успешно, отметил министр. Все 100 процентов федеральных автодорог на территории региона соответствуют нормам. В этом году на них выделено около 5 миллиардов рублей. Проведено много мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту.

— С большой долей оптимизма можно сказать, что и дальше эти работы продолжатся, — сказал Соснин.

По региональным и муниципальным дорогам ситуация несколько хуже. Их финансирование ведется из регионального и муниципальных дорожных фондов. В этом году удалось привести в соответствие с ГОСТом 134 километра региональных и 45 километров муниципальных дорог.

— Мы сохранили объем ремонтов предыдущего года. Поставленные задачи выполнены, — сказал министр.

Серьезную поддержку областные власти оказали муниципалитетам. Только на ремонты более 50 конкретных объектов дорожного хозяйства было выделено 280 миллионов рублей.

Стабильно функционируют и все виды транспорта, обслуживающего население региона. Новая система безналичной оплаты в троллейбусах и автобусах будет развиваться. От проездных билетов, оснащенных чипом, будут переходить к транспортным картам, которые, например, могут быть недельными или дневными. В дальнейшем появится возможность пополнять такие карты через интернет, чтобы не покупать каждый раз новую. Задумок много. Пока все эти новшества тестируются.

Затем Дмитрий Соснин ответил на вопросы журналистов. Один из них касался дороги на Териберку, которая многократно перекрывалась прошлой зимой. Минувшая зима, как отметил министр, была крайне сложной ввиду огромного количества выпавших осадков. В ряде районов выпало почти три годовых нормы. Так что можно надеяться, что в этом году, в условиях близких к норме, удастся избежать столь серьезных проблем. Кроме того, с 1 января будет заключен новый контракт на содержание дорог. И суммы на эти цели будут увеличены. Рост составит от 30 до 50 процентов, если говорить о подъезде к Териберке. А в перспективе есть задумка поднять насыпь дороги, чтобы ее так не заметало снегом. Сейчас ведутся предварительные расчеты. Но мероприятие крайне дорогостоящее. Так что пока вопрос изучается.

Другой вопрос касался Мурманского автовокзала. Дмитрий Соснин назвал эту тему острой. Проблема тянется с 2015 года. Есть решение суда, которое предписывает автовокзалу освободить помещения, которые он сейчас занимает. До 1 марта вокзал должен съехать. Ищутся альтернативные варианты размещения. Приоритетный — улица Привокзальная, дом 2. Это совсем рядом с действующим автовокзалом. Там будут билетные кассы, комнаты отдыха водителей и зал ожидания для пассажиров. Площадки отправления автобусов при этом останутся на прежнем месте.

Спросили журналисты и о пресловутом шлагбауме на подъезде к аэровокзалу областного центра.

— Суд принял решение, что привокзальная площадь принадлежит владельцу комплекса аэропорта. Это группа компаний «Новапорт». В ее планах — новая схема организации движения на привокзальной площади. Есть перспективный план мероприятий, который они обещают выполнить в летний период 2018 года, — сказал министр.