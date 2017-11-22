Греет пар, а не паспорт.

Подготовка к отопительному сезону включает три этапа. До 15 сентября паспорта готовности должны получить многоквартирные дома и объекты соцкультбыта. 1 ноября наступает срок паспортизации ресурсоснабжающих организаций. Еще через полмесяца — муниципалитетов. Вчера правительство региона подвело окончательные итоги этой работы.

— 15 ноября закончилась процедура проверки Ростехнадзором наших муниципальных образований, — рассказал журналистам перед началом заседания министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский. — Должны были получить паспорта готовности 28 муниципалитетов, которые проверялись. Получили 26. В прошлом году был такой же результат. Тогда не получили паспорта Ковдор и Умба. На этот раз — Заозерск и Кольский район, где паспорт готовности не выдан Териберке. В Заозерске летом нам были переданы котельная и тепловые сети от Минобороны. Работы сделано много, но конечной цели мы не достигли. Хотя это не скажется на обеспечении теплом населения. Предприятие работает, тепло подается, устраняются замечания Ростехнадзора. В Териберке нет сетевой организации по электроснабжению. Разработан комплекс мероприятий, все обеспечено дизель-генераторами, и мы давно мы на них работаем. Но Ростехнадзор посчитал, что система на данный момент вызывает вопросы. Еще раз подчеркну: везде тепло и горячая вода подаются.

Уточнил министр и не менее важный показатель — запасы топлива:

— Мурманэнергосбыт, 46 котельных, 22 муниципальных образования — запас топлива 112 процентов, проводятся закупочные процедуры на декабрь и январь. Кольская ГМК, это Заполярный и Мончегорск — запас топлива более ста процентов. Ковдорский ГОК — запас тоже более ста процентов. Мурманская ТЭЦ, это Мурманск, Апатиты, Кировск — по мазуту запас 130 процентов, по углю 150 процентов. Как видите, сегодня у нас система теплоснабжения выстроена так, что крупные населенные пункты обеспечивают теплом крупные компании, которые ответственно к этому относятся.

Затем правительство рассмотрело вопрос об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста и размера данной выплаты на 2018 год.

— Мы ежегодно утверждаем показатели по двум величинам: величина доходов в среднем на душу населения по региону и размер выплаты, которая полагается семье при рождении третьего ребенка и последующих детей, — сообщил прессе министр социального развития Сергей Мякишев. — По данным Мурманскстата, за 9 месяцев текущего года первая величина составляет 35 029 рублей. Она ложится в основу всех расчетов. Семья получает право на ежемесячную выплату, если уровень ее доходов меньше обозначенной величины. Планка, как видите, у нас поднята достаточно высоко. Поэтому из 6 282 многодетных семей порядка 4800 получают эту поддержку. Вторая величина — сама выплата. За основу берется величина прожиточного минимума на детей. По методике у нас получается 15 048 рублей. Но в соответствии с постановлением правительства области, если прогнозируемый размер выплаты меньше текущего, устанавливается текущая величина. А она у нас на сегодня составляет 16 130 рублей.

Правительство приняло соответствующее постановление. На финансирование выплат в утвержденном размере потребуется 629,1 миллиона рублей.

Затем Сергей Мякишев отчитался об итогах работы по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области. Конечной целью этой работы является обеспечение доступности учреждений для инвалидов.

— Эта работа шла четыре года, — сообщил он. — На сегодня у нас 1464 приоритетных объекта социальной инфраструктуры получили паспорта доступности. Это, конечно, не означает их стопроцентной доступности. Но проведенная работа очень важна. Информация о каждом объекте внесена в общероссийский реестр.