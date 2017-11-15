Добурились до «Нептуна».

В рамках деловой недели в Мурманске прошла международная конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом». В нынешнем году она стала уже десятой по счету. При поддержке областного правительства ее провела ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф».

В работе форума приняли участие 145 человек из 7 стран, включая Россию, Чехию, Польшу, Норвегию.

Конференция, как сказал первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, продолжает сложившиеся традиции и вновь объединила на своей площадке профессионалов нефтегазового дела. Арктика, отметил первый вице-губернатор, занимает особое место в промышленном потенциале России. Здесь сосредоточены огромные запасы углеводородов. Но себестоимость их добычи существенно выше, чем у тех, что разведаны в более южных широтах. Поэтому требуются нестандартные решения для организации их добычи. И подвижки в этом направлении есть. Поэтому столь активно строятся береговые базы для освоения шельфовых месторождений.

Важность темы конференции подчеркнул и член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко.

— Мурманская область — один из лидеров в продвижении России в Арктику. Она является береговой базой, где будут обеспечиваться мощности для работы на шельфе, — сказал сенатор.

Совсем недавно в Северном королевстве отпраздновали пятидесятилетие нефтегазовой отрасли страны, напомнил генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. Это одна из ведущих отраслей. Но некоторые люди требуют упразднить ее ради сохранения стабильности климата. Однако глобальный спрос на энергию растет, и значительная часть его обеспечивается за счет углеводородов. Отрасль регламентируется самыми строгими экологическими требованиями. Освоение ресурсов Севера основывается на двух факторах: конкурентоспособности и сотрудничестве. И мы, по мнению норвежского дипломата, должны сотрудничать во всех областях, где это возможно.

О строительстве поисково-оценочной скважины № 1 на Аяшском лицензионном участке доложил руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей Фадеев. Это проект в Охотском море, на шельфе Сахалина, в 55 километрах от берега. Формально он не является арктическим, но стал возможен во многом благодаря опыту, накопленному в Арктике. Аяшский лицензионный участок часть проекта «Сахалин-3». Строительство поисково-оценочной скважины сопровождали следующие трудности: суровые природные условия, схожие с арктическими, сжатый график реализации проекта из-за короткого межледового периода, удаленность самого региона и так далее.

При реализации проекта, добавил докладчик, были предприняты беспрецедентные меры в области промышленной экологической безопасности. В частности, реализован принцип нулевых сбросов, когда все отходы бурения вывезли на берег. А завершилось бурение открытием крупного углеводородного месторождения, которое назвали «Нептун». Речь идет более чем о 250 миллионах тонн в нефтяном эквиваленте.

О задачах, стоящих перед Мурманским транспортным узлом, рассказал директор ООО «Гекон», член научного совета при Совете безопасности РФ Михаил Григорьев. Всем российским проектам в Арктике, а всего их в разной стадии реализации, около двух десятков, нужна транспортная составляющая. Сейчас три компании — «Норникель», «Газпром нефть» и «Лукойл» — реализуют четыре логистические схемы. Речь идет о круговых или, как еще говорят, челночных рейсах. Объемы грузопотоков растут. Основной груз, конечно, нефть.

На перспективу необходимо решить несколько стратегических задач, к которым, в частности, относятся: обработка грузопотока минерального сырья, готовность к ликвидации возможных аварийных разливов нефти, обеспечение бункеровки и судового обеспечения арктического флота, ледокольное сопровождение, береговое обслуживание арктических нефтегазовых проектов, эксплуатация плавучих буровых установок и так далее.

Арктическому судоходству в современных условиях посвятил свой доклад заместитель генерального директора Мурманского морского пароходства Александр Жарко. ММП эксплуатирует сухогрузный и танкерный флот. Компания десятки лет работает на магистрали Севморпути. И имеет огромный опыт грузоперевозок в Арктике. Только перевозки в порт Сабетта с 2014 по 2017 год превысили 1,8 миллиона тонн генеральных и навалочных грузов. А в прошлом году показатель перевозок по СМП в целом впервые превысил показатели советского периода.

Второй день конференции был посвящен в основном экологическим аспектам освоения шельфовых проектов и вопросам их кадрового обеспечения.