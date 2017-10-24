«Улетная» техника.

Все мы помним, что прошлой зимой добраться в Мурманск или выбраться из него было часто быстрее на поезде, чем на самолете. Главная воздушная гавань Заполярья то и дело закрывалась, не справляясь с обрушившимся на нее снегом.

Прошедшая зима, надо отдать ей должное, выдалась необычно щедрой на осадки. И все же нельзя все сваливать на небесную канцелярию…

— Мы проанализировали прошлую аномальную зиму, сделали выводы и приобрели дополнительную высокопроизводительную технику, — рассказал в беседе с журналистами генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов. — Так что теперь серьезных задержек рейсов быть не должно.

Закуплены две универсальные уборочные машины на шасси «Мерседес». Их производительность вдвое больше, чем у уже имевшихся в арсенале аэропорта «КамАЗов». Рослые «немки» (наши «камазики» им, что называется, под мышку) работают по принципу три в одном — они чистят снег, очищают бетон щеткой и продувают его сжатым воздухом.

Автопарк «улетной» техники также пополнил шнекороторный снегоочиститель. Он родом из Канады, где знают толк в снеге и его уборке. А еще закуплена новая современная машина для обработки воздушных судов противообледенительной смесью. В результате автопарк спецтехники (речь идет о той, что чистит снег и лед) в аэропорту приблизился к двум десяткам единиц.

Длина взлетно-посадочной полосы в Мурмашах — 2,5 километра. На ее очистку, как разъяснили специалисты, нужно от 40 минут до одного часа. Новая техника сделает это, если и не быстрее, то уж точно качественнее и меньшим количеством машин.

То, что аэропорт «Мурманск» учел уроки прошлой зимы и к предстоящей подготовился основательно, подтвердил и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин.

— Из негативного опыта прошлой зимы сделаны правильные выводы, — отметил он. — В этот раз аэропорт готов к снегопадам гораздо лучше. Конечно, никто не может на сто процентов гарантировать, что он не будет закрыт ни на минуту, мы все-таки живем в условиях Арктической зоны, но аэропорт максимально к этим условиям готов.

Новая техника «на параде»

«Немка» за работой.