Три волшебных буквы.

Масштабных проектов, где могли бы на основе взаимной выгоды объединить свои финансовые ресурсы государство и частные инвесторы, в нашем регионе немало. И это не только стройки, связанные с развитием Мурманского транспортного узла — железнодорожная ветка на Лавну, например (на снимке), но и различные социальные объекты.

Скажем, именно на принципах государственно-частного партнерства планируется построить современный региональный сосудистый центр. За два года он должен быть возведен на базе приемного отделения областной больницы. Стоимость проекта весьма внушительная — 3,6 миллиарда рублей.

Уже осуществляемые в регионе на принципах ГЧП проекты, а также будущие, перспективные заинтересованные стороны обсудили в ходе заседания круглого стола «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства». Его организаторами выступили министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и ПАО «Сбербанк».

— Государственно-частое партнерство сейчас набирает обороты, — сказал, общаясь с журналистами, исполнительный директор петербургского агентства ПМА Сергей Плотников. — Потенциальных инвесторов очень интересует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Потому что ее оборудование устарело и его нужно модернизировать. Это характерно для всех регионов. Плюс дорожные проекты — собственно дороги, мосты и так далее. Не обойдена стороной и социальная сфера — школы, детские сады, больницы.

Агентство ПМА, уточнил Сергей Плотников, является единым центром управления инфраструктурными проектами в течение всего цикла их реализации. Компания создана пять лет назад и в настоящее время объединяет профессионалов, обладающих серьезным опытом в области подготовки и сопровождения проектов развития инфраструктуры.