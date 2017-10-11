Портал в будущее.

Представители индустрии развлечений и отдыха из Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Апатитов, Кировска, Умбы, Ковдорского района собрались в областном центре на встречу участников туристско-рекреационного кластера. Форум объединил турагентов и туроператоров, а также работников гостиничного, сувенирного и других сопутствующих туристической отрасли сфер бизнеса.

Подобный слет, как отметил руководитель Центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов, прошел впервые. Но его планируют сделать ежегодным, приурочив в дальнейшем к Всемирному Дню туризма, который, напомним, отмечается 27 сентября.

Одной из тем обсуждения стали перспективы по созданию условий для увеличения потока туристов, посещающих Кольский полуостров. И здесь у региональной власти в лице министерства развития промышленности и предпринимательства имеется весьма конкретный проект. Речь идет, если так можно выразиться, о радикальной модернизации официального туристического портала Мурманской области (www.murmantourism.ru).

Цель проекта — всеобъемлюще представить в сети Интернет туристический потенциал нашего края. Собственно говоря, ныне действующий портал также выполняет эту функцию. Но, как было отмечено, он морально и технически весьма устарел.

Приглашенная для масштабного ребрендинга команда ставит перед собой весьма амбициозную задачу — радикально обновить контент, наполнив его всевозможной актуализированной информацией решительно обо всех туристических объектах Мурмана. Как пообещали во время презентации проекта, это будет «сайт двадцать второго века». Кроме того, на портал будет добавлен движок для бронирования и оплаты заказанных услуг. В результате должен получиться этакий региональный Airbnb, только еще круче. В общем, заинтриговали.

Новую модель портала его создатели обещали показать уже в ноябре на Мурманской международной деловой неделе. Ну а в рабочий режим сайт планируют вывести в начале будущего года.

Но приехавших в Заполярье туристов надо обслуживать. Причем обслуживать хорошо, если мы хотим увидеть их снова. Поэтому второй темой на прошедшем форуме стала подготовка кадров для отрасли.

Свое видение ситуации представила доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ Зоя Желнина. Она отметила необходимость усилить местный аспект, а также сделать акцент на приобретение студентами практических навыков. Но для этого требуется тесное сотрудничество с профессиональным сообществом региона.

Представители турфирм выразили свою заинтересованность в новых кадрах. Но требования у них, насколько можно судить, к новым работникам весьма и весьма высокие. Это и знание иностранных языков (причем не английского, а экзотических, вроде китайского или фарси), и умение разрабатывать турпродукт, и знание местности для работы в качестве инструкторов в походах… Список можно продолжить. Но тут встал вопрос о зарплате. Чего уж там греха таить — ее низкий уровень в обслуживающих отраслях известен. Этого не скрывали и сами участники разговора. Вот и получается, что нужна за две копейки канарейка — чтоб басом пела и мало ела.

Что тут можно сказать? Ищущим работу профессионалам и их потенциальным работодателям придется договариваться. Есть такое хорошее слово — компромисс. И чем больше к нам будет приезжать туристов, чем выше в отрасли будет потребность в кадрах и шире материальные возможности для их привлечения, тем быстрее он будет найден.