По прогнозу — без штормов.

Областной бюджет на будущий год стал основной темой состоявшегося сегодня заседания правительства региона. Впрочем, сначала министр экономического развития Елена Тихонова представила прогноз социально-экономического развития Мурманской области, с опорой на который и был сверстан проект бюджета.

Текущее социально-экономическое положение региона министр охарактеризовала как устойчивое. Инфляция снизилась, а вот розничный товарооборот и валовой региональный продукт показали рост.

Теперь собственно о прогнозе. Он предусматривает продолжение реализации в регионе крупнейших инвестиционных проектов. Это и элементы Мурманского транспортного узла, и социально значимые объекты, включая, например, новый сосудистый центр при областной больнице. При этом, как отметила Елена Тихонова, более половины всех инвестиций должны составить негосударственные средства. Продолжится и рост производства в основных отраслях.

Затем с докладом об основных параметрах проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов выступила министр финансов Елена Дягилева.

— Основные параметры бюджета сформированы по доходам в сумме 56,6 миллиарда рублей, по расходам 59,8 миллиарда рублей. Дефицит соответственно сложился в сумме 3,2 миллиарда, — сообщила она журналистам перед началом заседания. — Рост налоговых доходов на 2018 год составит 1,9 миллиарда рублей. При этом он практически нивелируется тем, что дотации на выравнивание для Мурманской области на следующий год уменьшены на 1,4 миллиарда. В расходы бюджета заложены повышение оплаты труда согласно указам президента. Проиндексированы социальные выплаты. Объем дотаций муниципальным образованиям по межбюджетным трансфертам увеличен на 400 миллионов. На 122 миллиона увеличена дотация ЗАТО, это средства федерального бюджета. Мы также предусмотрели 300 миллионов рублей на бюджетные кредиты муниципальным образованиям. Государственный долг Мурманской области прогнозируется в объеме 21,9 миллиарда рублей. Это на 2,7 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.

О социально-экономическом положении в муниципальном образовании город Мурманск доложил глава администрации Андрей Сысоев. По первому полугодию, сообщил он, в городе отмечен рост производственных показателей. В частности, положительная динамика видна в строительной отрасли. Бюджет областного центра является социально ориентированным. На эти цели пойдут 69,2 процента расходов. В городе реализуются муниципальные программы поддержки молодых и многодетных семей, малого и среднего бизнеса, незащищенных слоев населения. Активно идет переселение северян из ветхого и аварийного жилфонда.

Министр образования и науки Наталия Карпенко отчиталась об итогах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

— Наши выпускники продемонстрировали устойчивые положительные результаты, — рассказала она журналистам перед началом заседания. — Достаточно высока доля высокобалльных работ. Так, средний балл по базовой математике составил 4,5. Три года назад мы начинали с четырех баллов. Каждая пятая работа по русскому языку тоже высокобалльная.

Никаких принципиальных изменений в итоговой аттестации, отметила министр, в будущем году не будет.