Отчитались перед студентами.

В Мурманске прошла презентации отчетов об экологической безопасности предприятий региона, входящих в структуру Росатома. Процедура эта ежегодная. На этот раз были представлены данные за 2016 год.

При этом впервые по инициативе общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Кольская АЭС и ФГУП «Атомфлот» провели презентацию совместно. А местом ее проведения (также впервые) стал Мурманский арктический государственный университет.

— В этом году мы решили расширить нашу аудиторию и продемонстрировать экологические отчеты молодежи. Нам важно, чтобы студенты опорного вуза как можно больше знали об атомной индустрии региона, — отметил секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин.

Планируется ли строить в Мурманской области хранилище для радиоактивных отходов? Когда заканчивается срок эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС? Где и в каком состоянии сейчас находится плавтехбаза «Лепсе»? Эти и другие вопросы задали студенты во время встречи с атомщиками.

Экологический отчет Кольской АЭС представил специалист отдела радиационной безопасности атомной станции Павел Орлов (на снимке). Экологическая политика на КАЭС, уточнил он, реализуется с 2008 года. Она служит основой природоохранной деятельности предприятия. Производственный экологический и радиационный контроль регулярно проводятся как на промплощадке станции, так и в пределах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, куда входят город Полярные Зори, а также поселки Африканда и Зашеек.

В отчете очень много цифр и диаграмм. Все желающие могут сами ознакомиться с ними — документ опубликован на официальном сайте КАЭС. Здесь же, наверное, достаточно сказать, что доля атомной станции в общем объеме выбросов в атмосферу предприятиями Мурманской области составляет всего 0,03 процента. Ее вклад в образование отходов производства региона еще на порядок меньше — 0,001 процента. Экологическое состояние территории КАЭС, как подчеркнул докладчик, соответствует естественному природному.

Ведущий инженер по дозиметрическому контролю группы радиационной безопасности ФГУП «Атомфлот» Алексей Бабченко представил слушателям отчет мурманского предприятия.

Экологическая политика здесь была введена в действие в июле 2009 года. А эксплуатация атомных ледоколов продолжается уже более 55 лет. И за это время не было ни одного выброса радиоактивных веществ в окружающую среду сверх допустимых пределов.

Вокруг предприятия действуют километровая санитарно-защитная зона и пятикилометровая зона наблюдения. Ведется экологический контроль и мониторинг окружающей среды.

В 2016 году ФГУП «Атомфлот» в атмосферный воздух было выброшено без малого 452 тонны загрязняющих веществ. Это значительно меньше норматива (647 тонн). Здесь следует уточнить: выбросы связаны с работой мазутной котельной и не имеют прямого отношения к «атомному» профилю предприятия.

Даже с учетом котельной удельный вес выбросов и сбросов ФГУП «Атомфлот» в общем объеме по Мурманской области в отчетном году составили 0,16 процента и 0,037 процента соответственно.

В общем, как ни крути, а если кого-то беспокоит черный налет на подоконнике или кому-то кажется, что воздух в его городе недостаточно чистый, претензии нужно предъявлять точно не атомщикам.