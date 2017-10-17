Они пришли с «Миром».

Центральный банк провел День открытых дверей . Прошедшее в минувшую субботу ежегодное мероприятие — уже второе по счету. Оно призвано продемонстрировать новые подходы ЦБ к популяризации своей деятельности.

В Мурманской области отделение Центробанка было открыто 7 июля 1923 года. Располагалось оно в деревянном двухэтажном доме, на том месте, где сейчас находится универмаг «Волна». В свое нынешнее здание на улице Профсоюзов, дом 11 банк переехал в пятидесятые годы.

Кроме лекции об истории Банка России на Мурмане сотрудники банка рассказали пришедшим в субботу гостям о преимуществах национальной платежной карты «Мир». Их также научили отличать подлинные банкноты от фальшивых.

Национальная платежная система «Мир» работает с декабря 2015 года. А с июня текущего года на нее стали переводить бюджетников и пенсионеров. Ее достоинства — высокий уровень надежности и независимость от внешнеполитических событий. Ну а что касается проверки подлинности банкнот, то главный совет — быть внимательными. Подлинные купюры и хрустят по-особенному, и водяные знаки на них имеются.

Посетители также могли осмотреть бронированную инкассаторскую машину и примерить экипировку инкассатора. Кроме того, им показали, как будут выглядеть новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В прошлом году россияне выбирали для них символы. Победителями конкурса стали Дальний Восток и Севастополь. На новых купюрах изображены космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.