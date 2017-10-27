Мастера креолизации.

Срочная поверка водосчетчиков или их установка, якобы в обязательном порядке требуемая по закону, услуги по замене окон в рамках мифической социальной программы и даже «почти бесплатное» оказание каких-то медицинских услуг… Подобными листовками забиты наши почтовые ящики.

Неизвестные лица требуют, просят, настаивают. И некоторые легковерные граждане ведутся на их уловки, тратя впустую свои деньги или, в лучшем случае, безбожно переплачивая за навязанные столь сомнительным образом услуги. Эта ситуация стала информационным поводом для брифинга, который прошел в управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

— В мае-октябре этого года в почтовые ящики наших граждан были разбросаны различные листовки, — сообщила главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС Светлана Мороз. — Было установлено, что на рынке Мурманской области действуют две организации, которые юридически оформлены в Петрозаводске. Это индивидуальный предприниматель и юридическое лицо. Подобная реклама прокатилась по всей стране — от Калининграда до Владивостока. И в настоящее время в Петрозаводске уже возбуждены дела по признакам нарушения рекламного законодательства.

Следует отметить, что подобная реклама появляется у нас в регионе не впервые. С 2014 года антимонопольная служба ежегодно рассматривает соответствующие заявления граждан. Но в последнее время разбрасываемые по почтовым ящикам бумажки стали более изощренными. В частности, их авторы используют креолизованный текст. Такой текст, в частности, содержит невербальные фрагменты — штрихкоды, логотипы, печати, штампы и так далее. Подобные ухищрения, сдобренные к тому же выписками из законодательства, порой не соответствующими действительности, делают рекламные бумажки похожими на квитанции коммунальных служб или уведомления органов власти.

Скажем, в рассылках этого сезона одна из компаний именовалась ни много ни мало, а Единой городской службой по учету водоснабжения, а вторая — Единой городской службой ЖКХ, в каждой из которых к тому же имелся свой глава администрации! В ряде листовок еще и стояла стилизованная под штамп угрожающая надпись: «Повторное извещение».

Понятно, что подобная недобросовестная реклама направлена на незащищенные слои населения — пенсионеров и иных людей с невысоким уровнем социальной активности, которые привыкли доверять официальным бланкам, под которые замаскированы эти бумаженции.

— В случае обращения к ним, скажем, для поверки водосчетчиков, авторы листовок, приходят, говорят, что при поверке якобы может выясниться, что счетчики уже вышли из строя. А значит, чтобы не тратить лишних денег, лучше сразу их заменить, — пояснила Светлана Мороз.

В результате человек потратит деньги на замену (скорее всего, ненужную) счетчиков, которые потом придется поверять у аккредитованной для этого вида работ компании. Да еще и неизвестно, пройдут ли эти сомнительные счетчики поверку.

Обманутые граждане обращаются в антимонопольную службу. ФАС, разбираясь с недобросовестной рекламой, направляет эти обращения в правоохранительные органы для проверки на предмет мошенничества. Но в данном случае доказать мошенничество непросто. Поэтому Светлана Мороз призывает граждан быть максимально бдительными. И перед тем, как доверять «бланкам» с сомнительными требованиями и предложениями, обязательно обращаться в свою управляющую компанию для уточнения подлинности рассылки.