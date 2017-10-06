Кредит с довеском.

К взятому кредиту в 300 тысяч рублей банк приложил еще 30 тысяч страховки. Многим россиянам знакома такая ситуация. Но если деньги нужны срочно, на подобные условия приходится соглашаться. И все же: является ли законным навязывание страховки при кредитовании? И можно ли с этим бороться?

Как разъясняют специалисты, есть случаи, когда страховка обязательна. Во-первых, если речь идет об ипотеке. Недвижимость должна быть застрахована. Во-вторых, если вы берете деньги под залог имущества. Оно (тот же автомобиль, например) также страхуется. В большинстве же остальных случаях страховка — навязанная услуга!

Нельзя сказать однозначно, что страховка — это напрасная трата денег. Скажем, в комплексную страховку включены риски не только смерти (тогда вам будет уже все равно), но и тяжелой болезни, утраты трудоспособности и даже ухудшения финансового состояния. И если во время срока погашения кредита с вами произойдет страховой случай, страховая компания погасит остаток задолженности (или ее часть) вместо вас.

Причем для разных ситуаций прописывается разный алгоритм действий страховщика. Скажем, если заемщик временно потерял трудоспособность, компания будет вносить за него ежемесячные платежи по кредиту, пока клиент не поправится. А в случае тяжелой и длительной болезни — выплатит банку весь остаток займа. Почему банки стараются навязать клиентам страховые продукты, тоже понятно. Таким образом они элементарно снижают свои собственные риски.

Но предположим, что вы молоды, здоровы, как бык, не собираетесь внезапно помирать и, что самое главное, ни при каких обстоятельствах не желаете брать в довесок к кредиту страховку. Так вот, по закону банк не имеет права отказать вам в выдаче займа без страховки. Ведь эти две услуги никак друг с другом не связаны. Навязывание страховки ущемляет права потребителя, нарушая действующее законодательство.

Впрочем, на практике у банка есть немало тузов в рукаве. Скажем, тоже по закону, он не обязан объяснять клиенту причину отказа в займе. И, получив такой отказ, вы никогда не докажете, что его причиной стало отсутствие страховки. Либо банк может поиграть с процентной ставкой. Это тоже не запрещено. И в линейке кредитных продуктов любого банка, как правило, есть варианты займов под более высокий (без страховки) и более низкий (со страховкой) процент.

Тогда остается и вам сделать ход конем. Вы можете оформить кредит со страховкой, а потом отказаться от нее. Сделать это сейчас довольно просто. Необходимую лазейку предоставляет Указание Банка России «О минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» от 20 ноября 2015 года.

Пункт 1 этого документа гласит: «При осуществлении добровольного страхования (…) страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая».

Проще говоря, в течение пяти дней с момента заключения страхового договора вы можете обратиться в страховую компанию, расторгнуть договор и вернуть свои деньги. Указание, правда, предусматривает ряд исключений (например, когда речь идет о медицинской страховке гастарбайтеров), но к нашем случаю они отношения не имеют. Отказаться можно практически от всех видов навязываемых банками страховых продуктов: КАСКО, страхования жизни и финансовых рисков.