Ход конем.

В Мурманской области появятся новый сосудистый центр, конноспортивный комплекс и площадка для утилизации просроченных боеприпасов. Эти три объекта значились в повестке дня Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов.

— В Мурманской области выстроена достаточно сбалансированная и эффективная система государственной поддержки инвестпроектов. Это подтверждается цифрами и объемами инвестиций в основной капитал. Наш регион один из немногих, где этот показатель ежегодно растет. Например, за 8 месяцев текущего года он вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщила прессе перед началом заседания министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова.

О проекте «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» доложил генеральный директор АО «ПО «Комплекс» Владимир Пивнев. Следует заметить, что эта компания стала первым резидентом ТОСЭР в Кировске. А стоимость рассмотренного инвестпроекта превышает 100 миллионов рублей.

— В России накопилось огромное количество боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации. Немало их в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии, — отметил докладчик.

Боеприпасы из этих трех регионов планируется утилизировать на новом полигоне. Его площадь составит 30 гектаров, численность персонала — 134 человека. Будущая площадка максимально удалена от всех населенных пунктов. Так что проект уже прошел все необходимые согласования. Экологический сертификат соответствия также имеется. Выпускать объект будет промышленные взрывчатые вещества и ряд высокотехнологичных материалов. По оценке инвесторов от его работы за десять лет бюджет региона получит без малого полмиллиарда рублей дополнительных доходов.

На базе приемного отделения областной больницы за два года предполагается построить современный региональный сосудистый центр. Возводиться он будет на принципах государственно-частного партнерства. Стоимость проекта — 3,6 миллиарда рублей. А его важность пояснила главврач МОКБ Александра Будова:

— Сосудистая катастрофа — это состояние, когда счет идет на минуты. Строительство нового центра позволит нам спасти большее число жизней.

Третий проект скорее социальный. Речь идет о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения конно-спортивной школы и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий адаптивно-верховой езды.