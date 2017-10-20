Безопасность онлайн.

В регионе будет создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В рамках пилотного проекта должно быть построено 6 муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения городов Мурманска и Оленегорска, а также Ковдорского, Терского, Печенгского и Ловозерского районов.

На автодорогах, улицах и перекрестках установят 65 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, создадут 5 центров обработки данных, где будут дежурить сотрудники единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

Кроме того, к системе интеллектуального видеонаблюдения будет подключено 70 камер, позволяющих в автоматическом режиме определять такие тревожные события, как бесхозный предмет, возникновение беспорядков, факт пересечения запрещенной зоны, проход людей к определенному месту, появление объекта наблюдения (человека или автомобиля) в зоне наблюдения.

Дополнительно будут установлены 23 камеры видеонаблюдения и оборудование мониторинга за работой котельных на 18 объектах. Они обеспечат контроль за входом в помещения, работой котлов и уровнями технологических жидкостей в них. 9 постов детектирования установят на химически опасных объектах, использующих в производственном процессе хлор и аммиак. В эту единую систему будут интегрированы уже имеющиеся в регионе системы мониторинга, оповещения, ГЛОНАСС, видеонаблюдения и другие.

Этот комплекс мероприятий позволит совершить качественный переход от оперативного реагирования к управлению рисками за счет внедрения современных технологий. Основная цель, которая при этом преследуется, — снижение угрозы гибели людей, материального, финансового и экологического ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Максимальная сумма контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. Она будет уточнена после получения предложений от лизинговых компаний. Реализация проекта пойдет за счет средств инвестора (в настоящее время имеются несколько потенциальных инвесторов) с передачей аппаратно-программного комплекса правительству области в долгосрочный лизинг на 5 лет.

В соответствии с законодательством в сфере закупок и исходя из размера начальной цены контракта необходимо проведение общественных обсуждений закупки. Поэтому 10 октября в разделе «Обязательное общественное обсуждение закупок» официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет размещена информация о закупке «Оказание услуг лизинга аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Мурманской области».

Первый этап общественных обсуждений продлится до 30 октября. Информация о нем размещена на интернет-ресурсах правительства области, комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», ГУ МЧС России по Мурманской области и направлена в адрес пилотных муниципальных образований.

Кроме того, 31 октября в Центре противопожарной пропаганды и связей с общественностью ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» по адресу: Мурманск, улица Шевченко, дом 32 в рамках первого этапа будут проводиться очные общественные слушания, где любой желающий сможет задать свои вопросы и получить интересующую информацию по данному проекту.