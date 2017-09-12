Видал Сведал!

— Я уверена, что наша первая встреча станет новым этапом успешного российско-норвежского сотрудничества, — с этими словами обратилась губернатор Марина Ковтун к генеральному консулу Королевства Норвегия в Мурманске Эрику Сведалу.

Рабочую встречу с недавно назначенным на эту должность главой дипмиссии страны-соседки губернатор провела сегодня. Она отметила, что взаимодействие региона с Северным королевством развивается уже два десятка лет. И за это время удалось добиться многого. Накопленный потенциал стороны могут и должны использовать в дальнейшем.

— Я надеюсь на успешный диалог, — подчеркнул Эрик Сведал. — Перед назначением я много общался со своим предшественником на этом посту, и его слова вдохновили меня.

Наши страны объединяет не только граница, но и сама история. Так, напомнила Марина Ковтун, мы вместе отпраздновали 70-летие разгрома фашистских войск в Заполярье. Это была общая победа над общим врагом. Упомянула губернатор и сотрудничество в сфере спорта, культуры, природоохранной деятельности. Отдельно остановилась она на теме ядерной и радиационной безопасности. Ведь в том, что из базы в губе Андреева наконец-то начался вывоз отработавшего ядерного топлива, есть немалая заслуга норвежской стороны.

— Я хочу продолжить наши добрососедские отношения и сделать все, что могу, чтобы доверие между нашими странами продолжалось, — сообщил господин Сведал, общаясь с прессой. — Наше сотрудничество хорошо работает и отвечает взаимным интересам.

— А не будет ли с вашим приходом каких-либо изменений в процедуре выдачи северянам норвежских виз? — поинтересовались журналисты. Напомню, с недавнего времени их оформляют в российской столице.

— Изменений не будет, — ответил дипломат. — Мы будем рассматривать заявления не в Мурманске, а в Москве. Но я думаю, что люди, которые их подают, не почувствуют никакой разницы.

Новая процедура, уточнил Эрик Сведал, связана с оптимизацией работы дипломатической службы Норвегии по всему миру и не может трактоваться как ухудшение отношений с Россией.