У атомщиков праздник!

Сегодня атомная отрасль страны отмечает свой профессиональный праздник. Дата для него выбрана не случайно. В этот день, 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». И отмечают его у нас, можно сказать, по всей области. Ведь «атомных» предприятий на Кольском полуострове хватает.

22 сентября на Балтийском заводе в Петербурге был спущен на воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. А всего таких богатырей будет три. Головной корабль серии — «Арктика» покинул стапель в июне прошлого года. Универсальные атомные ледоколы нового проекта предназначены для проводки крупнотоннажных судов и круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция позволяет использовать их как в море, так и в устьях полярных рек.

Стоит ли говорить, что портом базирования новейших атомоходов, как и всех предыдущих, будет Мурманск, где расположено единственное в своем роде во всем мире предприятие «Атомфлот». И если уж заговорили мы о новом атомоходе «Арктика», то следует напомнить, что совсем недавно, в августе исполнилось ровно сорок лет с того дня, когда его предшественник впервые в мире достиг в активном плавании Северного полюса.

Атомный лихтеровоз «Севморпуть».

В 1973 году был запущен первый из четырех энергоблоков Кольской АЭС. Сейчас станция вырабатывает около 60 процентов всей генерируемой в регионе электроэнергии. Это одно из крупнейших предприятий края, являющееся градообразующим для города Полярные Зори. И сегодня реальной альтернативы атомным киловаттам нет.

В Сайда-губе введен в эксплуатацию находящийся в ведении «РосРАО» многофункциональный комплекс долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок и обращения с радиоактивными отходами. А началось все осенью 2003 года было подписано соглашение с немецкими партнерами.

Первая и вторая очереди комплекса представляют из себя пункт длительного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО). На берегу возведен гидротехнический комплекс с подводной опорой для плавучего дока. Для его сооружения были выбраны мягкие грунты и сделана отсыпка скальной породы глубиной 18 метров. Вытяжные пути плавдока сообщаются переходными мостами с причалом и дальнейшими вытяжными путями, по которым реакторные блоки доставляют на площадку хранения.

Третья очередь комплекса — региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (ЦКДХ РАО). Здесь имеются зоны радиационного контроля и дезактивации, мощное оборудование для резки и кондиционирования (прессования) радиоактивных отходов, а также отсеки для их последующего хранения.

Подготовка к реакторного отсека АПЛ к длительному хранению в Сайда-губе.

Еще один объект «РосРАО» — база в губе Андреева. В июне этого года отсюда начался вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это событие ознаменовало собой завершение важнейшего этапа многостороннего международного проекта по реабилитации одного из самых радиационно опасных объектов Северо-Запада России.

Это крупнейшее в Европе хранилище ОЯТ (устрашающих определений для береговой технической базы в губе Андреева было придумано немало) досталось структурам Росатома в удручающем состоянии. В общей сложности в ходе подготовки инфраструктуры к вывозу топлива на базе было демонтировано два десятка «чистых» объектов, а 17 новых построены. Над емкостями блоков сухого хранения, где находятся отработавшие тепловыделяющие сборки, были установлены элементы биозащиты, чтобы минимизировать воздействие на персонал. Эта мера значительно улучшила радиационную обстановку, что позволило возвести здание-укрытие. И вот вывоз начался…

Даже очистку Кольского залива от затонувших судов ведут у нас именно атомщики. Этот проект, напомню, включен в комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды, утвержденный Правительством России в декабре 2014 года. В ходе обследования залива обнаружено 102 объекта — 52 в береговой полосе и 50 на акватории.

Было решено, что генуборка начнется с губы Ретинская. В апреле 2016-го с ФГУП «РосРАО» был подписан соответствующий государственный контракт. Федеральный бюджет выделил на выполнение запланированных работ 50 миллионов рублей. Сумма, конечно, небольшая. Но это пилотный проект. Его задача — отработать технически и юридически, как безопасно должен очищаться залив в последующем. В конце августа процесс пошел…

Начало работ в губе Ретинская.