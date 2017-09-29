То товар не тот, то вес превышен.

Более 400 тысяч граждан с начала этого года пересекли сухопутный, морской и воздушный участки границы в регионе деятельности Мурманской таможни. При этом инспекторами пограничных таможенных постов возбуждено свыше 800 дел об административных правонарушениях в отношении частных лиц, путешествующих в качестве туристов. Большинство нарушений, как сообщает пресс-служба ведомства, связано с тем, что граждане не декларировали товары при их ввозе или вывозе, а также превысили максимально допустимый вес для беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Встречаются и нарушения запретов или ограничений на перемещение через границу отдельных видов товаров. Например, продукции животного и растительного происхождения, алкоголя, табачных изделий и тому подобного.

В связи с этим Мурманская таможня напоминает, что беспошлинный ввоз товаров для личного пользования ограничен весом в 50 килограммов и стоимостью в полторы тысячи евро (при следовании воздушным транспортом — стоимостью до 10 тысяч евро).

Если вы везете некий неделимый товар (например, предмет мебели или крупную бытовую технику), то беспошлинный ввоз ограничен весом в 35 килограммов. Ввоз для личного потребления продукции животного происхождения в готовом виде и в заводской упаковке без разрешительных документов ограничен пятью килограммами на одно физическое лицо. Это же требование касается и растительной продукции без фитосанитарного сертификата. Лица старше 18 лет могут ввезти без уплаты таможенной пошлины не более трех литров алкоголя независимо от его крепости, включая пиво.

Действует и ограничение на перемещение через границу без декларирования в письменной форме наличных денежных средств и дорожных чеков: их общая сумма не должна превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Кроме того, за пределы территории Евразийского экономического союза можно вывезти не более 250 граммов икры, не более 5 килограммов рыбы и не более 10 литров топлива в дополнительной емкости к транспортному средству. А бывшие в употреблении автомобильных покрышки и вовсе запрещены к перемещению через границу.

Конечно, это лишь основные требования. Поэтому перед поездкой таможня рекомендует каждому еще раз уточнить основные правила перемещения товаров для личного пользования и график работы пограничных пунктов пропуска, через которые планируется пересечение границы.

Возможность заполнения пассажирской таможенной декларации на сайте Федеральной таможенной службы России (раздел «Физическим лицам») до приезда в пункт пропуска, система зеленого и красного коридоров в самих пунктах пропуска, а также внимательное отношение к весу и стоимости приобретаемых за границей товаров позволят пересечь границу без неприятных происшествий.