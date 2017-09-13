От шельфа до морошки…

Спектр инвестиционных проектов в регионе весьма широк. Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

— У нас с 2013 года действует комплекс мер поддержки инвестиционных проектов, — рассказала она журналистам перед его началом. — За это время мы заключили 14 соглашений с инвесторами. Общий объем инвестиций по ним составил более ста миллиардов рублей. Уже создано более двух тысяч рабочих мест. И общий объем налоговых поступлений от компаний-инвесторов за прошлый год составил более трехсот миллионов рублей. Буквально на днях к нам поступила заявка о предании статуса стратегического проекту по созданию береговой базы обеспечения шельфовых проектов от компании «Роснефть». Сейчас мы ее рассматриваем.

Есть интересные проекты и в сфере малого и среднего бизнеса. На одном из таких предприятий глава региона вчера побывала. ООО «Кольский край» создано в 2014 году. Основной вид деятельности — заготовка, сортировка и перепродажа дикорастущих ягод. Объем продукции достигает 200-300 тонн в год.

— Они занимаются заготовкой брусники, морошки, черники, даже вороники, — уточнила Марина Ковтун. — Очень быстро встали на ноги. Предприятие, я считаю, крайне актуальное для нашего региона. Весьма уверенно идут вперед и ставят перед собой более масштабные задачи. Важно отметить, что с самого начала этот проект ведет корпорация развития Мурманской области. Более того, ее специалистами подготовлен и бизнес-план. Надеюсь, что найдется инвестор.

В ходе заседания его участники оценили результаты реализации составляющих стандарта развития конкуренции в Мурманской области. Также были рассмотрены проекты нормативно-правовых актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность в регионе.