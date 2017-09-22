Одаренных отправят в центр.

Три вопроса рассмотрело на своем очередном заседании правительство области. Сегодня его провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Два вопроса касались образования: речь шла о поддержке одаренных детей и повышении квалификации преподавателей учебных заведений среднего профессионального звена с учетом стандартов «Ворлдскиллс».

— У нас уже сложилась определенная система выявления и поддержки одаренных детей. Это и олимпиадное движение, и серия интеллектуальных игр, и такие известные проекты, как «Наука 0+», «Шаг в будущее», — рассказала журналистам министр образования и науки Наталия Карпенко. — В каждом муниципалитете есть центры, которые этим занимаются, эту работу ведут и школы. Следующим этапом является создание детского технопарка «Кванториум», который начнет свою работу 17 октября. Сейчас мы идем дальше. Есть образовательный фонд «Талант и успех», который организован по инициативе и поручению президента. В июле мы заключили с фондом соглашение и создаем региональный образовательный центр поддержки одаренных детей. Задача состоит в том, чтобы привлечь ученых-практиков, которые имеют опыт работы с детьми и способны развить ребенка в отдельных направлениях наук. Центр откроется в ноябре в Апатитах. Он будет работать во взаимодействии с Кольским научным центром и Мурманским арктическим государственным университетом. Действовать центр будет по принципу профильных смен.

Докладывая по второму вопросу, Наталия Карпенко отметила, что в настоящее время происходит перевод среднего специального образования на международные стандарты «Ворлдскиллс». Ну а для начала требуется повысить квалификацию преподавателей этого звена. Такая работа ведется у нас с 2014 года и уже дала свои положительные результаты. Созданы десять специализированных центров, оснащенных по стандартам «Ворлдскиллс». Весной 2017 года команда Мурманской области приняла участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы». По итогам в состав сборной России для участия в мировом чемпионате «Ворлдскиллс-2017» в, Абу-Даби вошли преподаватель индустриального колледжа и ученица средней школы из Кандалакши.

О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе Апатиты, доложил глава администрации муниципального образования Николай Бова.

— С бюджетом у нас порядок, — поделился он с прессой перед началом заседания. — Много денег, конечно, никогда не бывает, но то, что есть, используется эффективно. И уже четвертый год подряд мы работаем без кредитов. Большая работа проводится для сохранения количества рабочих мест в городе. В малом бизнесе у нас занято не менее семи тысяч человек. Для нас эта цифра — дело чести. Реализуем программу поддержки. Навели порядок с дорогами, за последние пять лет на эти цели потрачено около 500 миллионов рублей. Половина из них — областные средства, вторая половина — муниципальные. В общем, как и куда двигаться дальше, понятно, и задел для этого есть.