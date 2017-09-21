Не хоронить, а изолировать!

На Кольском полуострове может появиться новый радиационно опасный объект. ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО) рассматривает Мурманскую область в качестве одного из вариантов для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов.

Впрочем, сейчас атомщики стараются уйти от таких терминов, как захоронение и могильник. Уж больно мрачно звучат. Для предания процессу гламура воспользовались максимально близким к оригиналу переводом аналогичного английского термина. Получилось довольно нелепое, но явно менее трагичное словосочетание — финальная изоляция.

В таких хранилищах должны обрести вечный покой (и мы не лишены гламура!) радиоактивные отходы 3 и 4 классов. Это низкоактивные и среднеактивные короткоживущие отходы, для которых допускается приповерхностное захоронение. Или, говоря по-новому, приповерхностная финальная изоляция! По крайней мере по одному такому хранилищу должно быть создано в каждом из федеральных округов.

Что касается нашего, то к 2030 году в СЗФО необходимо обеспечить мощности по финальной изоляции около 200 тысяч кубических метров РАО, более половины из которых составят отходы, связанные с выводом из эксплуатации Ленинградской АЭС-1.

Сейчас на рассмотрении находятся три варианта размещения будущего хранилища. Первый — в Архангельской области, на архипелаге Новая Земля. Соответствующее разрешение властей региона получено. Однако реализация проекта приостановлена. Причина тому — дороговизна. Потребовалось бы возведение спецпричала, использование особых способов строительства в вечной мерзлоте. Местных стройматериалов на архипелаге практически нет, так что их пришлось бы завозить судами издалека. И так далее и тому подобное. В общем, реализовать подобный проект непросто. Да и при загрузке хранилища отходами потребуется их дополнительная перегрузка с железнодорожного на морской транспорт.

Второй вариант — в Ленинградской области, в районе Соснового Бора — города-спутника Ленинградской АЭС. Плюс соседства с ЛАЭС более чем очевиден: значительную часть отходов «финально изолируют» практически на месте.

В 2014 году было получено положительное решение правительства региона. Сейчас вроде бы идет процесс обоснования инвестиций. Однако реализация проекта также находится под вопросом. Дело в том, что он вызвал серьезные протесты местного населения. Кроме того, близко находятся крупные населенные пункты, включая третий по числу жителей мегаполис Европы — Санкт-Петербург.

Третий вариант, который, учитывая названные выше сложности с предыдущими двумя, возник в качестве альтернативного, — размещение регионального хранилища в Мурманской области. НО РАО собиралось обратиться с соответствующим предложением в правительство региона еще минувшей весной. Затем срок продлили до конца третьего квартала. Но и он был перенесен.

О нынешнем состоянии дел с выбором площадки для строительства хранилища в СЗФО сообщил на прошедшем в Мурманске семинаре руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев (на снимке вверху).

— На данный момент мы понимаем, что для Северо-Запада есть необходимость создания безопасных пунктов финальной изоляции радиоактивных отходов. Каких-то решений, где они будут размещаться, пока нет. Мы рассматриваем три региона. На территории Мурманской области мы рассматриваем две площадки, — сообщил он.

В кулуарах семинара назывались две территории возможного строительства у нас хранилища — возле Зеленоборского и Мончегорска. Но Медянцев эту информацию не подтвердил. Что, собственно, вполне понятно: будет решение — появится и конкретика. Когда же это решение будет принято, пока не ясно. Назывался срок — в течение ближайшего года. Но и это еще не факт.