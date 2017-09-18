Капитальный — это вам не текущий!

В этом году в ходе проверочных мероприятий Мурманская таможня выявила 11 случаев, когда судовладельцы (капитаны) морских судов не заявили о капитальном ремонте или модернизации, проведенных на этих судах за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сумма выставленных таможней требований составила 108 миллионов рублей.

Суть вопроса такова: морские суда, как уточняет пресс-служба Мурманской таможни, уходящие в рейс за пределы ЕАЭС, оформляются в упрощенном порядке — как транспортные средства международной перевозки (ТСМП). То есть без помещения под процедуру временного вывоза и с освобождением от платежей. К слову, точно таким же способом оформляются и воздушные суда, а также грузовой автотранспорт, которые совершают регулярные полеты и поездки за пределы ЕАЭС. Но есть одно важное условие: транспортное средство, включая морское судно, должно при этом вернуться обратно в том же состоянии, что и при выезде.

Понятно, что капитальный ремонт или модернизация плавсредства за границами Евразийского экономического союза не возбраняются. Но, если судовладелец планирует их провести, он должен соблюсти необходимые формальности. В частности, еще до оформления на отход судно декларируется с помещением под соответствующую таможенную процедуру (переработка вне таможенной территории ЕАЭС).

За этим следует и соответствующая финансовая ответственность: уплата 5-ти процентной таможенной пошлины и 18-ти процентов НДС от суммы ремонта, включая стоимость запасных частей, агрегатов, оборудования и работ по ремонту или модернизации. Таково требование действующего законодательства.

Так, в текущем году 8 морских судов, прошедших капитальный ремонт или модернизацию за границей, были заявлены Мурманской таможне к оформлению по процедуре переработки с уплатой всех причитающихся платежей. Как видим, тех, кто «скромно умолчал» о выполненных за пределами ЕАЭС работах, оказалось больше.

Необходимо добавить: техническое обслуживание, текущий или гарантийный ремонт такого декларирования и уплаты таможенный платежей не требуют. Однако судовладельцы зачастую пытаются модернизацию или капитальный ремонт представить контролирующим органам как текущий.

Все такие попытки выявляются в ходе таможенных ревизий финансово-хозяйственной деятельности компаний-судовладельцев, выставляются требования об уплате платежей и налогов. В ряде случаев владельцы судов привлекаются к административной ответственности по статье 16.19 Кодекса об административных правонарушениях.