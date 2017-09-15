Какие планы на размножение?

С 19 сентября по 6 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. В опросах Росстата будут участвовать женщины в возрасте от 18 до 44 лет и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Выборочное наблюдение охватит 15 тысяч домохозяйств страны. В Мурманской области оно коснется 120 домохозяйств в трех городах — Мурманске, Апатитах, Кировске и в трех сельских населенных пунктах — Алакуртти, Высоком и Пушном.

Опрос будет проводиться специально подготовленными работниками — интервьюерами, имеющими при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Наблюдение пройдет с использованием планшетных компьютеров. А заполнение вопросников будет вестись со слов респондентов, без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность выбранных ответов.

Программа выборочного наблюдения включает в себя семь тематических блоков вопросов: общие сведения о респонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, условия жизни.

В ходе наблюдения запланировано проведение контрольных мероприятий (в том числе охват 10 процентов домохозяйств контрольным интервью по телефону). Полученные сведения будут обрабатываться и храниться с соблюдением принципа конфиденциальности и использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

Результаты наблюдения необходимы для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер, позволяющих семьям иметь желаемое число детей. Участие респондентов в опросе, уточняет Мурманскстат, — это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики в области демографии.

Итоги выборочного наблюдения будут подведены в целом по Российской Федерации, отдельно по городской и сельской местностям, разным социально-демографическим группам населения и домашних хозяйств.

Информацию о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию по предстоящему наблюдению можно получить в Мурманскстате по телефонам: (8152) 688-570, 688-574.