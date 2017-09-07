Инвалиды: право на труд.

В Мурманской области проживает более 32 тысяч инвалидов, около трети из которых находятся в трудоспособном возрасте. И если в среднем по стране уровень трудоустройства этой категории граждан составляет 25 процентов, то у нас в регионе — всего 18.

Об этом председатель областного комитета по труду и занятости населения Константин Бережный доложил на совещании по вопросам содействия трудоустройству инвалидов. Его провела вчера губернатор Марина Ковтун.

— Интеграция инвалидов в общество один из ярких показателей развития государства, — отметила глава региона, общаясь с прессой. — Речь идет не только о доступной среде. Люди с ограниченными возможностями могут и хотят работать. Важно создать условия, чтобы они были трудоустроены. К сожалению, из десяти тысяч инвалидов, находящихся в трудоспособном возрасте, в Мурманской области работает чуть более тысячи восьмисот человек. Это всего 18 процентов. Государство ставит перед нами задачу довести этот показатель до 50 процентов. Не всегда работодатели берут с охотой на работу людей с ограниченными возможностями. Тут нечего греха таить. Но большая роль принадлежит и общественным организациям, индивидуальным предпринимателям.

В качестве примера Марина Васильевна привела общественный благотворительный фонд «Благо Дать». Он организован Анной Леонидовной Багатовой. Благодаря ее усилиям создано десять рабочих мест для инвалидов. И поддержку этому предприятию губернатор гарантировала.

В ходе совещания докладчики отмечали, что проблем с трудоустройством инвалидов, конечно, хватает. Это и чрезмерно завышенные требования к их квалификации со стороны потенциальных работодателей. А ведь большинство инвалидов не имеет не то что высшего, а и среднего специального образования. Порой сами люди с ограниченными возможностями не хотят идти работать (по крайней мере, официально), боясь потерять присвоенную группу инвалидности.

Перечисление сложностей можно продолжить. И все же самая главная из них, как отметила Марина Ковтун, следующая:

— Не хватает инициативных людей, смелых людей, которые возьмут на себя эту ответственность. А это действительно большая ответственность. Нужно обладать мужеством, желанием, целеустремленностью большими, чем у других предпринимателей, чтобы создать рабочие места для людей с ограниченными способностями и сделать такое предприятие эффективным.