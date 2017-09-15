Город у красивой реки.

Совсем скоро, 20 сентября Мончегорск будет праздновать 80-летний юбилей. О том, как выглядит сегодня город металлургов в зеркале беспристрастной статистики, рассказала заместитель руководителя Мурманскстата Татьяна Куликова.

Буквально несколько слов из истории города. В 1935 году на Кольском полуострове в связи с промышленным освоением запасов никеля и меди началось ударное строительство металлургического комбината. Тогда же населенный пункт Монча-Губа был преобразован в рабочий поселок Мончегорск, получивший в сентябре 1937 года статус города. Он расположился на северном склоне горного массива Мончетундра, на берегу живописных озер Имандра и Лумболка. А своим названием город обязан реке Монча, что в переводе с саамского означает «красивый».

— За 80 лет Мончегорск стал ведущим производственным комплексом медно-никелевой промышленности Мурманской области и одним из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических, — напомнила Татьян Куликова. — Судьба города неразрывно связана с комбинатом «Североникель», который вошел в структуру АО «Кольская горно-металлургическая компания» — дочернего предприятия ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Компания является единым горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.

В Мончегорске сосредоточены рафинировочные мощности компании и базируется ее центральный офис. Основной выпускаемой продукцией является никель. На комбинате также выплавляются медь, кобальтовый концентрат, концентраты благородных металлов и металлов платиновой группы. Отходящая в процессе производства сера используется для выпуска серной кислоты. Всего на территории Мончегорска по состоянию на 1 января 2017 года было зарегистрировано 542 организации и 975 индивидуальных предпринимателей.

По предварительным данным, отметила Татьяна Куликова, на начало 2017 года в городе металлургов проживало 42,6 тысячи человек, и за 80 лет численность населения увеличилась почти в полтора раза. На предприятиях и в организациях Мончегорска (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году трудились 15,8 тысячи человек. Их среднемесячная заработная плата составила 49,3 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 11,2 процента.

Кинотеатр, Дворец спорта, стадион, развитая библиотечная система, магазины и полный спектр бытовых услуг делают город привлекательным и комфортным для проживания и отдыха. Об этом свидетельствуют и устойчивые демографические показатели. В 2016 году в Мончегорске было зарегистрировано 311 браков, на свет появилось 462 малыша, что примерно соответствует уровню предыдущего года.